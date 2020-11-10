陸製疫苗出現嚴重不良反應 巴西停止臨床試驗
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-10 10:46:52
國外知名製藥廠輝瑞，研發出號稱能達到 90% 預防效果的新冠疫苗，雖然仍在臨床試驗階段，但已讓外界十分振奮，連帶也反映在股市上。不過其他疫苗研製未必也能有樂觀的發展，根據外媒消息，巴西國家衛生監測局（ Anvisa ）表示，由於中國科興生物技術公司（ Sinovac Biotech ）的疫苗出現嚴重不良反應，已先暫停其臨床試驗，但未說明更多細節。
根據《路透社》報導，Anvisa 於本月 9 日宣布，由聖保羅布坦坦研究所與中國科興生物技術公司共同研發的新冠病毒疫苗，上月 29 日出現嚴重的副作用，故緊急暫停臨床試驗。不過， Anvisa 並未提供更多細節，也未提及案例發生在巴西或是其他國家，以及為何現在才公布此事的原因。雖然巴西傳出陸製疫苗反應不良一事，但目前還沒有其他國家跟進暫停對科興疫苗的實驗，如土耳其、印尼就仍持續在進行。
科興的疫苗是中國緊急使用計劃下允許使用的 3 種實驗性疫苗之一，中國衛生官員曾於上月 20 日表示，尚未在臨床試驗中觀察到嚴重的副作用。
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