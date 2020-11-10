聯合航空台北－舊金山12月起增班 年底前可無限次改票
聯合航空台北－舊金山12月起增班 年底前可無限次改票
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-10 10:47:22｜update2020-11-10 10:47:25
聯合航空台北－舊金山航線已於於 11 月 3 日恢復每周 3 班的載客服務，配合台美航線需求增加，該航線將於 12 月 5 日起，由每周 3 班增加為每周 5 班，旅客可於當日銜接超過 40 個美國航點， 12 月 31 日購票另可享無限次數免更改費的優惠。
美國聯合航空銷售董事總經理戴亞斯表示， 11 月 3 日恢復台北－舊金山營運後，能再增加每周 2 班的服務，代表台北與舊金山之間的載客及貨運都有著持續且穩定的需求，抵達舊金山的旅客還可轉機至超過 40 個美國城市。根據聯合航空規畫，台北－舊金山航線 12 月 5 日起每周二、三、五、六、日從台北出發，每周一、三、四、五、日自舊金山飛往台北，使用波音 777-300ER 機型執飛，共有 Polaris 商務艙、聯合豪華經濟艙、舒適經濟艙與經濟艙等選擇，即日起接受訂位。
聯合航空指出，即日起至 12 月 31 日止，購票旅客可享無限次數免更改費的優惠。所有搭機的旅客及空服員都需配戴口罩，旅客若在機場或於機上未戴口罩將無法登機，並針對托運行李旅客推出非接觸式自動報到，以及要求旅客搭機前上網完成健康評估等。聯合航空說，有望在年底前於各大主要航線及機型上，採用一種已完成美國環境保護署核准的抗菌塗層 Zoono Microbe Shield， 可強力包覆物體表面並達防疫抗菌效果。