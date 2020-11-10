2020台灣平均年薪出爐！新鮮人起薪創5年新高

人力銀行今（10）日公布《台灣地區薪資福利調查報告》，受到新冠肺炎疫情影響，職場薪資也有所變化，今（2020）年的平均年薪總額為64.1萬元，估計因疫情影響而受到抑制，不過值得一提的是今年的新鮮人大學起薪31227元、碩士起薪35661元，都創下5年新高。

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104人資學院最新發表《台灣地區薪資福利調查報告》，今年參與調查的企業家數、以及提供的職缺薪資同創5年來最多，產業別分布傳統製造業佔27%、電子製造業佔25%、知識密集服務業佔24%、一般服務業佔23%。

今年受到疫情壓抑，平均年薪總額為64.1萬元，近3年幾乎停滯，年薪總額包含年本薪、津貼、固定保障年終與年中獎金、以及績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金，因多數企業的薪資結構已連動個人績效，當景氣愈好，變動獎金愈能拉高年薪總額，104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，受到肺炎疫情的影響，今年平均年薪總額64.1萬，只比去年增加5千元，增幅0.7%。





另外，儘管疫情打亂就業市場，今年的畢業生依然有好「薪」情，調查報告顯示，大學畢業起薪來到31227元、碩士起薪則有35661元，都是5年新高，其中公共衛生、生物專業研究人員都因疫情而成熱門職缺，學士和碩士起薪冠軍同為醫療專業、技術人員，學士可達35929，碩士更以41914元之姿首度打敗3年連冠的研發人員。

受疫情影響，月薪的整體調薪率平均為2.9%，首度跌破3%，創5年最低，四大產業中，傳統製造業薪情最差，調薪率僅2.7%，電子製造業、一般服務業2.8%，知識密集服務業調薪3.2%。鍾文雄分析，企業調薪時間多為農曆春節前後或年中調薪，全球疫情尚未穩定，企業多採取保守政策緊縮人力成本。