記取磐石艦染疫教訓　國軍成立疫情指揮中心

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蔡建松指出，國軍疫情指揮中心下轄「疫情監控反應組」、「防疫宣導組」及「防疫檢驗組」等3作業組，平時對應衛生福利部疾病管制署，統籌規劃國軍各項防疫政策；變時(疫情發生時)同步配合中央流行疫情指揮中心啟動機制，逐級依功能開設各分組，全面執行國軍疫情管制作業。
疫情指揮中心內設置主任室、綜合辦公室及疫情管制會議室各一間。蔡建松指出，疫情管制會議室主要為因應疫情發生並配合中央提升開設等級時，供中心各組別值勤人員進駐輪值，俾有效掌握最新政策指導，管制落實各項防疫作為。在確保國軍資訊安全的前提下，會議室設計以「資訊系統智慧化」為目標，建置高解析情態監控顯示儀、數位即時資訊顯示儀等，可即時監控國軍各項疫情，並可與中央流行疫情指揮中心及本部所屬單位進行線上視訊會議，不僅可執行遠端視訊與政策溝通，更能即時分享疫情中心的疫情監控資訊，讓防疫零時差，共同守護國軍官兵的健康。
國防部強調，「國軍疫情指揮中心」為國防部在傳染病防治史上一重要的里程碑，藉由疫情指揮中心的設置，透過綿密的監測系統，即時的回報機制，進而提供精準的防疫措施，使國軍官兵維持健康戰力，並且能夠專注於戰訓本務，對於維護國防戰力及國軍士氣，助益甚鉅。
國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉中校表示，中央疫情指揮中心在3、4月時疾管署做出成立疫情指揮中心建議，在部長嚴德發指導與各聯參通力合作下，在7月份開始試營運，10月26日正式成立；除了新冠肺炎外，包括水痘、麻疹、流感等容易在部隊群體生活中傳染的法定傳染病，都是國軍疫情指揮中心的監控範圍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。