股市飆漲！全球「千億美元富豪」 破紀錄出現5位大亨

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《彭博社》指出，雖然今年是充滿變化、動盪的一年，但 2020 年對於世界上最富有的幾個人來說，卻是具有代表性的一年。根據《彭博社》的富豪指數指數追蹤，因為股市飆升、市場流動性充足，以及善用低迷估值獲利，自 1 月份以來 500 位富豪共增加了 1.2 兆美元，大增 21%。
報導指出，近年富豪們的資產成長速度驚人，2 年前地表上只有一位千億美元富翁：亞馬遜 CEO 貝佐斯，雖然他的離婚官司將幾百萬股亞馬遜股票判給前妻斯考特（ MacKenzie Scott ）但他還是保有驚人的身家。
然而，美國華盛頓政策研究所（ Institute for Policy Studies ）不平等與共同利益研究計劃主任柯林斯（ Chuck Collins ）指出，這並不是值得慶祝的紀錄，這反映的是破碎的全球經濟體系。
不過幾家歡樂幾家愁，受益於疫苗進展有利於實體零售業的復蘇，西班牙富豪、Zara 母公司 Inditex 的創始人奧特加（ Amancio Ortega ）的身價飆升了 76 億美元，挽回了今年近一半的損失。成為彭博富豪榜上漲幅最大的一位。而曾經是疫情最大的獲益者、視訊平台 Zoom 的創辦人袁征則一夕之間損失了 51 億美元的身價，跌幅高達 20%。