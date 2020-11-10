股市飆漲！全球「千億美元富豪」 破紀錄出現5位大亨

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股市飆漲！全球「千億美元富豪」 破紀錄出現5位大亨

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-10 10:54:09｜update2020-11-10 10:59:44

LVHM/路易斯威登
▲美國精品巨擘路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特（Bernard Arnault）。（圖／美聯社／達志影像）
美國知名藥廠輝瑞（ Pfizer ）與德國生技公司 BioNTech SE 合作研發的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫苗，昨（ 9 ）日晚間宣布於地 3 階段的人體試驗疫苗，臨床試驗結果顯示，能夠預防病毒的保護力高達 90% ，帶動美股大幅上漲，讓美國精品巨擘路易威登集團（ LVMH ）執行長阿諾特（ Bernard Arnault ）身價突破千億美元，加入亞馬遜 CEO 貝佐斯（ Jeff Bezos ）、微軟創辦人比爾・蓋茲（ Bill Gates ）、臉書（ Facebook ）創辦人祖克柏（ Mark Zuckerberg ），以及特斯拉CEO 馬斯克（ Elon Musk ）等人的超級富豪行列。
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據彭博億萬富翁指數（ Bloomberg billionaires index ）這是千億美元富豪榜單首次出現 5 名成員，每日富豪排名顯示，光是這 5 人的財產暴漲了 680 億美元。
▲（圖／翻攝自Bloomberg）
▲彭博億萬富翁指數（ Bloomberg billionaires index ）千億美元富豪榜單首次出現 5 名成員。（圖／翻攝自Bloomberg）
彭博社》指出，雖然今年是充滿變化、動盪的一年，但 2020 年對於世界上最富有的幾個人來說，卻是具有代表性的一年。根據《彭博社》的富豪指數指數追蹤，因為股市飆升、市場流動性充足，以及善用低迷估值獲利，自 1 月份以來 500 位富豪共增加了 1.2 兆美元，大增 21%。

報導指出，近年富豪們的資產成長速度驚人，2 年前地表上只有一位千億美元富翁：亞馬遜 CEO  貝佐斯，雖然他的離婚官司將幾百萬股亞馬遜股票判給前妻斯考特（ MacKenzie Scott ）但他還是保有驚人的身家。

然而，美國華盛頓政策研究所（ Institute for Policy Studies ）不平等與共同利益研究計劃主任柯林斯（ Chuck Collins ）指出，這並不是值得慶祝的紀錄，這反映的是破碎的全球經濟體系。
不過幾家歡樂幾家愁，受益於疫苗進展有利於實體零售業的復蘇，西班牙富豪、Zara 母公司 Inditex 的創始人奧特加（ Amancio Ortega ）的身價飆升了 76 億美元，挽回了今年近一半的損失。成為彭博富豪榜上漲幅最大的一位。而曾經是疫情最大的獲益者、視訊平台 Zoom 的創辦人袁征則一夕之間損失了 51 億美元的身價，跌幅高達 20%。
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