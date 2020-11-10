國民黨團第8度杯葛蘇貞昌　朝野協商未開先吵時間不合理

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時代力量黨團總召邱顯智表示，由於院會被癱瘓、連續空轉了7次，即便常設委員會照常運作，但許多法案卡在一讀無法付委，完成委員會審查的法案也無法進行二讀、三讀，現在法案堆積如山，「12月底法定會期就要結束了，我認為不該繼續這樣（杯葛），會愧對國人。」
民眾黨團副總召張其祿表示，會期已經延宕了很長一段時間，許多問題在法制面上都能解決，加上美國總統選舉結束，國際情勢將有變化，希望能盡速促成讓蘇貞昌上台。
民進黨團幹事長鄭運鵬指責國民黨團，認為朝野協商了好幾次，每次國民黨團的幹部都說要回去問問成員們的意見，最後都沒下文，「國民黨提的很多要求，像是食安會報、資安會報，甚至離島建設會報、文化會報，都一項項排出開會時間了，這是善意回應，你們耽誤民進黨跟你們自己就算了，其他小黨、無黨籍立委算什麼？你們耽誤全民資源，拜託公開你們的條件大家來談。」
林為洲則回擊，認為鄭運鵬指的那些會報，都是行政部門本來就應該做的，拿來當成善意回應國民黨團不接受。針對萊豬進口，國民黨團要求在進口前，官員先到美國查廠是很合理的要求，「我們也不是無理要求，要你們馬上取消行政命令，以前民進黨就是這樣，說『除非退回美牛否則我們不退場』，我們該跟民進黨團學啦，我們太溫和了。」
協商過程約半小時仍無共識，最後在游錫堃另有行程下只能先結束，原本民眾黨團總召賴香伶希望能由立法院副院長蔡其昌代為主持協商，但柯建銘認為游錫堃先前都是游錫堃主持關於萊豬進口的協商，讓游繼續主持較有延續性，並提議下午4點再回到議場協商。
但賴香伶表示，下午4點民眾黨無法出席，柯建銘要賴香伶找個人代理，並說「協商要排除一切啦，當黨鞭要有覺悟。」民眾黨立委高虹安不滿反嗆「早上9點半也是你們講的，下午4點也是你們講的，一直議事協商不成，已經第5次了，協商時間你們也沒跟我們協商過了，要我們排除一切，那我們也訂一個時間要總召排除一切來陪我們啊」。