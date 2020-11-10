美國大選後政黨輪替 國防部：新政府應會續推印太戰略
美國大選後政黨輪替 國防部：新政府應會續推印太戰略
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-10 12:16:16｜update2020-11-10 12:17:49
美國總統大選大勢底定，民主黨候選人拜登擊敗川普將入主白宮，川普總統不承認敗選，更開鍘國防部長。外界擔憂美國政黨輪替後對外政策會有所變動，國防部今（10）日表示，相信美國的政策有延續性，應會持續推動印太戰略。
國防部今日例行記者會上，媒體詢問美國大選後台海局勢可能發展，陸委會主委陳明通認為中國大陸可能會加速促統，國防部如何看待？國防部發言人史順文表示，國軍利用聯合情監偵作為監控台海局勢，完成相關應處準備，目前除了國防部在網站即時軍事動態專區公布共機侵擾我西南海空域情況外，其餘均沒有異常。史順文強調，針對中共軍事挑釁，如果威脅台海或區域穩定，國軍會透過聯合情監偵作為來密切掌握、研判共軍的軍事動態與企圖來提早應對，國軍同時秉持不卻敵、不挑釁，越接近本島越積極處置的原則來做應處。媒體追問美國國防部長艾斯培今天遭到川普開鍘，是否會影響台美日後的軍事合作？史順文答覆表示，政策有它的延續性，美國印太戰略的主要目的是在維持區域的和平跟穩定，持續結合區域內理念相同的國家，遏止中共在這塊區域軍事活動的擴張，這是符合美國與區域理念相同國家的戰略利益，台灣又位居整個印太戰略一個的關鍵位置，是區域秩序穩定的重要環節。所以美國應當會持續地推動它的印太戰略，不會受到影響