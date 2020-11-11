NOW聽運動／39歲超速伯！睽違3年　曹錦輝飆速重回投手丘

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▲曹錦輝。（圖／截自洛磯官網）

由於愛玩，交了不該交的朋友，但絕對沒有答應放水，今後會盡力投好每一球。」雖然最後結果為不起訴，不過當時檢方起訴書上寫「曹錦輝接受玩樂招待，2度答應放水，但因比賽延賽未打，沒有放水成功」，而他也在2016年重返美職時再度向球迷道歉，但強調「絕對沒有對不起棒球」。

▲曹錦輝曾捲入黑象事件（圖／Nownews資料照）

2014年，曹錦輝接受測試，飆出約146-150公里的速球，他在因緣際會下，在2015年跟道奇重續前緣，並在隔年還飆出156公里速球。