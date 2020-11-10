川普控「故意選後才放疫苗好消息」　輝瑞：沒拿政府半毛

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在第 2 則抱怨文中，川普繼續罵道，若是拜登當上總統，那麼美國在接下來 4 年都不會有疫苗可打， FDA 也不會那麼快就批准，這樣的官僚主義會毀掉數百萬人的生命。緊接著在第 3 則推文川普更直指：「 FDA 和民主黨就是不想讓我在大選前獲得與疫苗有關的優勢，所以拖了 5 天才公布，正如我之前一直講的那樣！」
由於川普在疫苗保護效能出來的第一時間，還開心發文說真是個「好消息」，現在突然又發起牢騷，讓外界一頭霧水。有分析認為，應該是與副總統彭斯有關疫苗成果的言論遭輝瑞打臉一事有關。
彭斯先前在推特上表示，感謝川普總統建立的公私合作關係(指神速行動，Operation Warp Speed ），讓輝瑞研發出有效的疫苗，可阻止 90% 感染。然而，《紐約時報》卻援引輝瑞公司疫苗研發負責人凱瑟琳‧詹森（ Kathrin Jansen ）的聲明來打臉，說輝瑞從未加入「神速行動」，也沒有在疫苗研發的過程中，跟川普政府或任何人拿過半毛錢；輝瑞與川普政府簽的約只關乎疫苗的生產和配送協議，與疫苗的研發無關。
包含美國政治文化新聞網《 The Federalist 》在內，部分美媒對輝瑞的說法則相當不以為然，認為輝瑞公司在 7 月份就曾發新聞稿表示，美國政府以 19.5 億美元訂購了首批 1 億劑疫苗，就算真的沒有來自政府的資金實際投入到疫苗研發中，但輝瑞也絕對不是分文都沒有取，只是跟隨主流媒體讓重點失焦，從疫苗的正面進展，轉到不讓川普有機會分得任何功勞上。雙方各執一詞，也讓美國大選在法律戰之外，又徒增更多混亂。
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