下令高雄輕軌2023全線通車　陳其邁：拖不能解決問題

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今天「輕軌成圓、邁步向前」復工記者會由副市長林欽榮邀集，交通局、捷運局、都發局、工務局、水利局、民政局、衛生局、專業顧問公司及統包商團隊（中鋼公司）等跨單位出席，提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，經過近一個月進行相關噪音及交通動態科學模擬分析，結果皆為正向；副市長林欽榮也表示，統包商團隊（中鋼公司）已經準備好，隨時可以動工；對於部分民眾噪音問題，捷運局長吳義隆也表示，高雄捷運是目前世界最新的輕軌系統，經優化後輕軌測得音量都遠低於背景值與法規的規範，類似的問題在世界各地都有相關改善經驗。
陳其邁說，老高雄人都知道，過去捷運在規劃興建的時間其實不會差台北太多，也是因為「拖」把問題放大了，直到謝長廷擔任市長之後宣布捷運紅線、橘線全面動工，才開啟了高雄整個捷運交通路網的興建，這件事情告訴我們，放在那裡，問題不會解決，要更積極的來面對問題來解決問題，讓人們的交通、生活更好，這個才是一個負責任政府應該有的態度。
陳其邁強調，基於三項理由，第一、高雄捷運路網的成形是攸關高雄產業轉型，跟城市的競爭力的提升，刻不容緩；第二、大眾運輸結合公共設施是市民的基本權利，新北輕軌建設全部的規劃，四十九個車站就有經過二十個學校，對學生通勤上學帶來便利又方便的安全服務；第三、高雄輕軌已經在爭議中又拖過兩年，經過各項的科學的證據跟民意調查，都有超過七成的民眾支持，輕軌是多數市民的期待，所以宣布「捷運即刻復工，不能再繼續拖延」。
陳其邁提到，在高雄輕軌停工的這兩年，新北市已經完成兩條輕軌，另外也有三條輕軌路線陸續在興建，之前綠山線已經通車，下周藍海線也即將通車，年底安坑線也即將通車，過去新北市曾委託高雄經營相關的輕軌營運，現在新北已經超越高雄，所以「輕軌不能一拖再拖」，碰到相關的問題繼續迴避興建。
陳其邁也感謝在野黨議員提出不同的質疑，他指出這兩個月裡面市府團隊不斷地透過各種優化的方案，包括電腦Vissim的動態模擬，經過科學證據、客觀的大數據分析也呈現了不同優化路型的驗證的結果，所以他也提醒所有的市府同仁，要用更謙虛的、更謙卑的態度，逐一來釐清民眾的疑慮，積極任事來解決民眾的問題，並向市民報告，他已下達命令，輕軌美術館段到博愛路的部分將在二零二二年十一月會通車，二零二三年年底包括大順路段「全線通車」。
陳其邁認為「現在不是怨天尤人的時刻」，而是必須面對問題、迎頭趕上，所以從今天開始宣佈輕軌即刻動工，未來也會再搭配的捷運黃線，及捷運紅線延伸線，來健全整個高雄捷運的路網，這對於高雄未來不管是串聯國際海、空，或者是國內台鐵、高鐵相關等交通建設的優勢，這些不僅符合市民的期待，也是對未來城市的發展、奠定百年的基礎。