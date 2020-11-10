下令高雄輕軌2023全線通車　陳其邁：拖不能解決問題

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下令高雄輕軌2023全線通車　陳其邁：拖不能解決問題

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-10 12:32:20

陳其邁
▲高雄市長陳其邁今（10）日正式宣布輕軌「正式復工」，2023輕軌全線通車。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市長陳其邁今（10）日正式宣布，民眾期待二年半的輕軌「正式復工」，陳其邁強調，「輕軌不能一拖再拖」，現在新北捷運已經超越高雄，要更積極的來面對問題來解決問題，才是一個負責任政府應該有的態度，並下令在2023年底「輕軌全線通車」。
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▲美術館路最窄路段，美術館中華一路至裕誠路輕軌採單線雙向通行，可維持雙向四車道交通流量。（高雄市政府提供）
▲美術館路最窄路段，美術館中華一路至裕誠路輕軌採單線雙向通行，可維持雙向四車道交通流量。（高雄市政府提供）
今天「輕軌成圓、邁步向前」復工記者會由副市長林欽榮邀集，交通局、捷運局、都發局、工務局、水利局、民政局、衛生局、專業顧問公司及統包商團隊（中鋼公司）等跨單位出席，提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，經過近一個月進行相關噪音及交通動態科學模擬分析，結果皆為正向；副市長林欽榮也表示，統包商團隊（中鋼公司）已經準備好，隨時可以動工；對於部分民眾噪音問題，捷運局長吳義隆也表示，高雄捷運是目前世界最新的輕軌系統，經優化後輕軌測得音量都遠低於背景值與法規的規範，類似的問題在世界各地都有相關改善經驗。
陳其邁說，老高雄人都知道，過去捷運在規劃興建的時間其實不會差台北太多，也是因為「拖」把問題放大了，直到謝長廷擔任市長之後宣布捷運紅線、橘線全面動工，才開啟了高雄整個捷運交通路網的興建，這件事情告訴我們，放在那裡，問題不會解決，要更積極的來面對問題來解決問題，讓人們的交通、生活更好，這個才是一個負責任政府應該有的態度。

▲輕軌C24愛河之星站，臨大順路及龍文街富邦開發基地建築退縮，增加車道空間，另規劃5分鐘內步行轉乘捷運系統。（高雄市政府提供）
▲輕軌C24愛河之星站，臨大順路及龍文街富邦開發基地建築退縮，增加車道空間，另規劃5分鐘內步行轉乘捷運系統。（高雄市政府提供）
陳其邁強調，基於三項理由，第一、高雄捷運路網的成形是攸關高雄產業轉型，跟城市的競爭力的提升，刻不容緩；第二、大眾運輸結合公共設施是市民的基本權利，新北輕軌建設全部的規劃，四十九個車站就有經過二十個學校，對學生通勤上學帶來便利又方便的安全服務；第三、高雄輕軌已經在爭議中又拖過兩年，經過各項的科學的證據跟民意調查，都有超過七成的民眾支持，輕軌是多數市民的期待，所以宣布「捷運即刻復工，不能再繼續拖延」。

陳其邁提到，在高雄輕軌停工的這兩年，新北市已經完成兩條輕軌，另外也有三條輕軌路線陸續在興建，之前綠山線已經通車，下周藍海線也即將通車，年底安坑線也即將通車，過去新北市曾委託高雄經營相關的輕軌營運，現在新北已經超越高雄，所以「輕軌不能一拖再拖」，碰到相關的問題繼續迴避興建。

▲輕軌二階沿線7.3公里共取消路邊停車格345格，市府協調學校釋出及檢討新增公，私有路外停車格共3024格。（高雄市政府提供）
▲輕軌二階沿線7.3公里共取消路邊停車格345格，市府協調學校釋出及檢討新增公，私有路外停車格共3024格。（高雄市政府提供）
陳其邁也感謝在野黨議員提出不同的質疑，他指出這兩個月裡面市府團隊不斷地透過各種優化的方案，包括電腦Vissim的動態模擬，經過科學證據、客觀的大數據分析也呈現了不同優化路型的驗證的結果，所以他也提醒所有的市府同仁，要用更謙虛的、更謙卑的態度，逐一來釐清民眾的疑慮，積極任事來解決民眾的問題，並向市民報告，他已下達命令，輕軌美術館段到博愛路的部分將在二零二二年十一月會通車，二零二三年年底包括大順路段「全線通車」。

陳其邁認為「現在不是怨天尤人的時刻」，而是必須面對問題、迎頭趕上，所以從今天開始宣佈輕軌即刻動工，未來也會再搭配的捷運黃線，及捷運紅線延伸線，來健全整個高雄捷運的路網，這對於高雄未來不管是串聯國際海、空，或者是國內台鐵、高鐵相關等交通建設的優勢，這些不僅符合市民的期待，也是對未來城市的發展、奠定百年的基礎。
▲北移至美術館園區內之優化路型，維持既有美術館路車道數，以站就樹，並將設置3.5米的人行道。（高雄市政府提供）
▲北移至美術館園區內之優化路型，維持既有美術館路車道數，以站就樹，並將設置3.5米的人行道。（高雄市政府提供）
 
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