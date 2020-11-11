NOW聽運動／彭政閔孝順無人比　恰爸：他是我心中的驕傲

「你看現在有多少人，還會早上起來打電話給父母，說你要去哪裡比賽？或是晚上要回家前還要打電話給父母？」中信兄弟球星「恰恰」彭政閔父親，人稱「恰爸」的彭建明最驕傲的，就是擁有一位孝順的兒子，而不只是「中職先生」的彭政閔。

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談起兒子打棒球，恰爸就像開了話匣子一樣，說也說不完的棒球故事，還有恰恰從小到大每一步的棒球生涯。

恰爸說：「我在他千安時就說過『你是我的驕傲』，他的比賽我雖然沒有看過每一場，但起碼9成我都有看，從小到大，他就是很孝順的孩子。」





「他小學畢業才145公分，台北舊球場時很多人在看棒球，那時他穿6號，只要一上壘，就被說『要得分了』。」恰爸說。「他從小跑較慢，因為他有扁平足，不過他一直努力，所以變成全隊跑最快的球員。」恰爸談起兒子滿是驕傲。





恰恰的美和中學恩師王恩鵬說：「他在以前盜壘次數，加起來比全隊還多。」此外，恰恰的守備過去在三級棒球時期，幾乎都拿到很多獎項，這也讓恰爸十分開心。





談起恰爸看到兒子在棒球場上的表現，身為老爸的比誰都還擔心，但是恰爸從來不給兒子壓力，只有一次差點要他放棄最愛的棒球，因為他跟人家打架，恰爸一氣之下說：「那就我不讓你打了。」這也才讓恰恰專注在棒球運動上。

彭政閔在7月7日首打席對陳品學敲安，完成生涯兩千安，是中職史上第二人，就連恰恰父親還特地到現場頒獎給兒子，恰爸客氣說：「很開心，也很感動。」不過早在恰爸的心中，恰恰已經是他的驕傲。