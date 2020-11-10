盧秀燕戴獅子頭套現身　雖然很糗做到了

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盧秀燕戴獅子頭套現身　雖然很糗做到了

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-10 14:00:00｜update2020-11-10 14:13:32

盧秀燕戴獅子頭套現身　雖然很糗做到了
▲市長盧秀燕輸了要戴獅子頭帽跑一整天行程的承諾。(圖／柳榮俊攝2020.11.10)
台中市長盧秀燕與副總統賴清德打賭，中信兄弟隊沒有拿到今年職棒總冠軍，她將戴獅子頭跑行程；盧秀燕今(10)日在市政會議現身時頭戴Q版獅子頭造型帽，身穿中信兄弟球衣，實現她日前與副總統賴清德打賭，輸了要戴獅子頭帽跑一整天行程的承諾；她笑說，說到做到，既然打賭輸了就要履行承諾，「雖然很糗、有點尷尬，但會戴上獅子頭跑一天行程」。
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中職總冠軍賽日前落幕，中信兄弟隊奪下亞軍，盧秀燕第一時間得知比賽結果，隨即對外宣布將選擇良辰吉時兌現承諾，今天市府市政會議前，盧果然戴著獅子帽現身，交通局長葉昭甫也戴上獅子頭帽、新聞局長黃國瑋也戴上黑色爆炸頭、運動局長李昱叡則頭戴七彩繽紛爆炸頭，一行人登場，吸引全場目光。
盧秀燕開心地表示，其實最高興的是這次職棒非常成功，不管是中信兄弟、統一獅或其他隊伍都盡全力打擊出最精彩的比賽，讓國人在疫情間享受到棒球運動。這幾天因為打賭的關係，她發現關心職棒的人跟關心她有沒有戴頭套的人一樣多，民眾對於比賽的高潮迭起也更加緊張，賽事結束後每天都有各界關心的電話，她個人犧牲沒關係，有成功推廣職棒、行銷城市最重要。

對於媒體詢問盧，有沒有跟副總統賴清德說她兌現了？盧秀燕回應，有聯繫了，賴副總統今天就會看到她戴獅子頭帽的樣子，賴副總統也很有風度，雖然他贏了，但答應很快就會到台中行銷農產品，確定細節會再跟大家報告。

「雖然她頭戴獅子頭帽，但還是心屬中信兄弟！」盧秀燕說，還好今天天氣涼，要不然戴帽子真的很熱，可見演藝人員真的辛苦了，這頂帽子是動員所有市府同仁幫忙打點，尤其黃局長特別用心，周末完賽後，連續一、兩天趕緊蒐集各種造型道具帽，局長們很有義氣，犧牲色相一同戴造型帽出場。

新聞局長黃國瑋表示，盧市長願賭服輸，說到做到，賽事結果一出來後，就立刻找各種不同的頭套讓盧市長選擇，其實盧市長試過很多頂，但這頂看起來最適合盧市長，與先前承諾的獅子頭帽一樣，在相對嚴肅的市政會議當中，多點詼諧、樂趣、輕鬆的感覺。
▲市長盧秀燕輸了要戴獅子頭帽跑一整天行程的承諾(圖／柳榮俊攝2020.11.10)
▲市長盧秀燕輸了要戴獅子頭帽跑一整天行程的承諾(圖／柳榮俊攝2020.11.10)
 
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