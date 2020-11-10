盧秀燕戴獅子頭套現身　雖然很糗做到了

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盧秀燕開心地表示，其實最高興的是這次職棒非常成功，不管是中信兄弟、統一獅或其他隊伍都盡全力打擊出最精彩的比賽，讓國人在疫情間享受到棒球運動。這幾天因為打賭的關係，她發現關心職棒的人跟關心她有沒有戴頭套的人一樣多，民眾對於比賽的高潮迭起也更加緊張，賽事結束後每天都有各界關心的電話，她個人犧牲沒關係，有成功推廣職棒、行銷城市最重要。
對於媒體詢問盧，有沒有跟副總統賴清德說她兌現了？盧秀燕回應，有聯繫了，賴副總統今天就會看到她戴獅子頭帽的樣子，賴副總統也很有風度，雖然他贏了，但答應很快就會到台中行銷農產品，確定細節會再跟大家報告。
「雖然她頭戴獅子頭帽，但還是心屬中信兄弟！」盧秀燕說，還好今天天氣涼，要不然戴帽子真的很熱，可見演藝人員真的辛苦了，這頂帽子是動員所有市府同仁幫忙打點，尤其黃局長特別用心，周末完賽後，連續一、兩天趕緊蒐集各種造型道具帽，局長們很有義氣，犧牲色相一同戴造型帽出場。
新聞局長黃國瑋表示，盧市長願賭服輸，說到做到，賽事結果一出來後，就立刻找各種不同的頭套讓盧市長選擇，其實盧市長試過很多頂，但這頂看起來最適合盧市長，與先前承諾的獅子頭帽一樣，在相對嚴肅的市政會議當中，多點詼諧、樂趣、輕鬆的感覺。