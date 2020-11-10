台中捷運16日免費試營運 12月19日正式通車
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-10 13:34:23｜update2020-11-10 13:36:03
台中捷運綠線已於11月6日獲交通部核准營運，台中市長盧秀燕今(10)日在市政會議上宣布，捷運將於今年12月19日舉行正式通車完工典禮，當作市民的耶誕禮物與新年禮物，兌現對市民的承諾；盧秀燕指出，通車前將先自11月16日至12月15日搶先試營運，期間民眾只要持電子票證，即可在全線18個車站免費自由試乘，歡迎大家試乘。
盧秀燕說，中央已正式同意台中綠線捷運正式營運，由於這是桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，不只是市民，全國民眾都很關心試營運方案及正式通車日期，從這個月16日，也就是下週一開始到12月15日，長達一個月試營運，全線18個站免費開放民眾體驗試乘，接著12月19日將舉行正式完工通車典禮，當作市民的聖誕禮物及新年禮物，完成如期完工通車的承諾。盧秀燕表示，不論試營運或正式通車，提醒大家響應防疫新生活戴口罩，並使用電子票證，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡過閘門，以利市府進行壓力測試，「試營運及免費體驗」為期1個月，11月16日至12月6日每日7時至20時開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班；12月7日至15日則依未來正式營運班表，每日6時至24時開放試乘，深夜時段（23時至24時）每15分鐘1班。
台中捷運公司指出，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站自由進出，且免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，中捷公司也呼籲民眾遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。交通局表示，通車後初步規劃每日營運時間為6時至24時，一般時段班距為5至8分鐘，深夜時段班距為15分鐘，並配合旅客轉乘台鐵、高鐵或特殊活動視情況調整時間，起程票價20元，可使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘。