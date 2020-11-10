專訪／老公出軌怎辦？徐若瑄：「走開！我又不是沒人要」

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專訪／老公出軌怎辦？徐若瑄：「走開！我又不是沒人要」

記者翁新涵/台北報導

calendar_today2020-11-10 16:00:00

▲徐若瑄不容許自己的婚姻有小三介入。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄不容許自己的婚姻有小三介入。（圖／徐若瑄臉書）
「我爸爸和媽媽是在我小時候，因為家裡的因素分開，所以就算沒有蔡阿姨（爸爸的好友）也會分開，但如果是惡意的小三，去破壞一個幸福的家庭，那當然是另外一件事情。」徐若瑄娓娓道來自己家裡，和電影《孤味》如出一轍的地方，沒有怨恨，只有滿滿的感謝。
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徐若瑄透露自己當時看到《孤味》劇本，裡頭丁寧的角色，活生生就是蔡阿姨的投射，「我爸媽在我很小的時候就離婚了，而在我爸爸身邊也有一個非常愛他的女人，所以看到這個劇本的時候很喜歡，因為跟我們家有很多相同點，很奇怪，我們到最後是很感謝爸爸的這個朋友。我在拍這個戲的時候，我爸爸剛過世一年，所以在告別式上面，我媽媽也有讓蔡阿姨來，她就坐在我們家屬的位置。」
「因為我們長大了都有自己的家庭，沒有人真的可以每一分每一秒去照顧生病的父親，通常處理的方式是找看護，而與其是看護，如果他（爸爸）晚年有個愛他的人在身邊陪著他，我覺得那是很幸福的事情，所以也很替爸爸高興，因為有時候你生病太重，你的另外一半有些就會離開你了，照顧一個病人的不穩定情緒和壞脾氣，有人是會離開的，想一直守到最後，是非常不容易的事。」

▲徐若瑄的親身經歷，竟與電影《孤味》的重要情節如出一轍。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄的親身經歷，竟與電影《孤味》的重要情節如出一轍。（圖／徐若瑄臉書）
但倘若真有個小三介入自己現在的家庭呢？徐若瑄馬上斬釘截鐵表示：「我是比較灑脫的，我又不是沒人要，走開！（老公第一次出軌就不行嗎）我覺得我第一次就不能忍受，因為我覺得我的婚姻是要百分之百信任的，我不喜歡在還要懷疑對方的情況下生活，我覺得那樣子會不開心、不快樂、也會生病，所以我是百分之百信任我先生，我不會去查他的手機，也不會去看，因為我非常信任他！」

徐若瑄接著說：「我無法允許這樣的事情發生（出軌），因為一旦發生了，這個信任有裂痕的時候，生活上很多事情都會改變，可能以前找不到人不會怎麼樣，現在找不到人就會覺得你去哪裡了？很多事情會變調。」「每個人個性不一樣，個性造就不同的命運，每個人都要知道自己的強點弱點，跟自己的底線在哪裡，像我就不能夠信任有裂痕，我知道自己的個性，只要一次之後，我就會疑神疑鬼，我不會快樂，不快樂就沒有意義，有些人可能可以吧，有些人他在意的點，可能是別的地方。」

▲徐若瑄（左）對於自己的婚姻有自信也很灑脫。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄（左）對於自己的婚姻有自信也很灑脫。（圖／徐若瑄臉書）
不過，徐若瑄的這份灑脫，也是一點一滴累積下來的，因為她以前交男朋友，並不會這樣一次出軌就分手，自己也是從好多的失敗中，慢慢越來越強壯，她承認自己以前也會反反覆覆，因為沒有人一開始就會成熟懂事，沒有人一開始就這麼懂愛情、這麼懂人生。

她說：「我們每個人都是有階段性的，從懵懂、到憧憬、到掏心掏肺、到你敢掏一半的心、到理性、到你知道你要選擇什麼樣的人，作為你一生的伴侶，認為你要跟什麼樣的人白頭偕老，然後你選擇這樣的對象去結婚，或者你發現自己完全無法跟別人互享，寧願一個人到老不要結婚，因為你實在無法跟另外一個人相處。」

▲徐若瑄的自信，是從年輕時候漸漸建立起來的。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄的自信，是從年輕時候漸漸建立起來的。（圖／徐若瑄臉書）
而電影《孤味》就是如此令人感同身受，因為每個觀眾看過之後，也會感受到如徐若瑄般的投射，看到裡頭的某個角色或某段劇情，跟自己人生的某一個階段很類似，難怪許多人從電影院走出來，都感動到眼紅紅，重新省思自己以前做過的事。
 
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