防疫有成！四友邦發言挺台參加WHA　外交部感謝

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歐江安指出，挺台案最後雖未能列入大會議程，但友邦基於全球防疫不應有漏洞的發言鏗鏘有力，已讓與會各國瞭解納入台灣參與的必要性及正當性，以及我國積極貢獻全球防疫工作的作為。中方代表在全球深陷新冠肺炎疫情之際，仍不斷重彈「一中原則」舊調，罔顧全球應共同攜手合作防疫，將政治凌駕於衛生安全之上，侵犯2,350萬台灣人民的健康權，我國政府深表遺憾。
外交部指出，今年因新冠肺炎疫情，5月WHA及11月復會皆採線上會議方式，並沒有面對面交流的機會，但我國因防疫有成，迄今已與40國政府官員，醫院、大學或智庫，辦理近百場防疫專家視訊會議。我方將持續透過視訊或電話會議方式分享「台灣模式」防疫經驗，深化合作。為進一步落實台灣對全球醫衛做出具體貢獻的承諾，衛生福利部與外交部於WHA復會期間規劃舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請美、歐等國相關官員及專家共同切磋交流，論壇成果將適時對外說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。