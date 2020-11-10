防疫有成！四友邦發言挺台參加WHA　外交部感謝

第73屆「世界衛生大會」（WHA）於9日至14日復會，以全線上方式舉行

，但是台灣仍舊沒有獲邀。四友邦在WHA

肯定「台灣模式」抗疫成績亮眼，並強調將台灣納入WHO的必要性，

外交部對此表示感謝。

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外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，WHA復會以全線上方式舉行，首（9）日即討論我友邦的提案。諾魯、史瓦帝尼、馬紹爾群島及宏都拉斯分別在總務委員會及全會代表我方與中方進行「二對二辯論」，慷慨陳詞，大力肯定「台灣模式」抗疫成績亮眼，並強調將台灣納入WHO的必要性。外交部對上述四友邦為我仗義執言表達誠摯謝忱。

歐江安指出，挺台案最後雖未能列入大會議程，但友邦基於全球防疫不應有漏洞的發言鏗鏘有力，已讓與會各國瞭解納入台灣參與的必要性及正當性，以及我國積極貢獻全球防疫工作的作為。中方代表在全球深陷新冠肺炎疫情之際，仍不斷重彈「一中原則」舊調，罔顧全球應共同攜手合作防疫，將政治凌駕於衛生安全之上，侵犯2,350萬台灣人民的健康權，我國政府深表遺憾。