防疫有成！四友邦發言挺台參加WHA　外交部感謝

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防疫有成！四友邦發言挺台參加WHA　外交部感謝

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-11-10 14:00:10｜update2020-11-10 14:00:49

▲第73屆「世界衛生大會」（WHA）於11月9日至14日復會，以全線上方式舉行。（圖WHA官網）
▲第73屆「世界衛生大會」（WHA）於11月9日至14日復會，以全線上方式舉行。（圖/WHA官網）
第73屆「世界衛生大會」（WHA）於9日至14日復會，以全線上方式舉行，但是台灣仍舊沒有獲邀。四友邦在WHA肯定「台灣模式」抗疫成績亮眼，並強調將台灣納入WHO的必要性，外交部對此表示感謝。
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外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，WHA復會以全線上方式舉行，首（9）日即討論我友邦的提案。諾魯、史瓦帝尼、馬紹爾群島及宏都拉斯分別在總務委員會及全會代表我方與中方進行「二對二辯論」，慷慨陳詞，大力肯定「台灣模式」抗疫成績亮眼，並強調將台灣納入WHO的必要性。外交部對上述四友邦為我仗義執言表達誠摯謝忱。
 
歐江安指出，挺台案最後雖未能列入大會議程，但友邦基於全球防疫不應有漏洞的發言鏗鏘有力，已讓與會各國瞭解納入台灣參與的必要性及正當性，以及我國積極貢獻全球防疫工作的作為。中方代表在全球深陷新冠肺炎疫情之際，仍不斷重彈「一中原則」舊調，罔顧全球應共同攜手合作防疫，將政治凌駕於衛生安全之上，侵犯2,350萬台灣人民的健康權，我國政府深表遺憾。
外交部指出，今年因新冠肺炎疫情，5月WHA及11月復會皆採線上會議方式，並沒有面對面交流的機會，但我國因防疫有成，迄今已與40國政府官員，醫院、大學或智庫，辦理近百場防疫專家視訊會議。我方將持續透過視訊或電話會議方式分享「台灣模式」防疫經驗，深化合作。為進一步落實台灣對全球醫衛做出具體貢獻的承諾，衛生福利部與外交部於WHA復會期間規劃舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請美、歐等國相關官員及專家共同切磋交流，論壇成果將適時對外說明。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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