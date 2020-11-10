美總務署遲不宣布當選人　拜登陣營擬採法律行動

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儘管美國電視與新聞網7日紛紛宣布，拜登取得足夠選舉人票贏得總統職位，總務署仍未承認拜登勝選。
美國法律沒有明訂總務署何時必須確認勝選者，但拜登的交接團隊官員說，拜登明顯勝出，儘管川普拒絕承認敗選，總務署遲遲不宣布總統當選人是不合理的。
川普在沒有證據的情況下，一再宣稱選舉普遍出現舞弊，他的陣營已提出一系列訴訟挑戰選舉結果。
然而，美國各地的選務官員說，沒有證據顯示選舉出現嚴重舞弊；法律專家認為，川普不太可能勝訴。
總務署署長墨菲（Emily Murphy）是2017年由川普任命，發言人說，她尚未判定「明顯勝出的贏家」。親近墨菲的消息人士說，她是非常謹慎的專業人士，將花點時間做出慎重決定。
拜登的交接團隊官員在電話中告訴記者，大家都知道拜登確定勝出，總務署該承認總統當選人了，並說如果不承認拜登為當選人，交接團隊將採取法律行動。
這位不願具名的官員說：「我們肯定有可能採取法律行動，但我們也有其他選項在考量。」這位官員也不願說明其他選項為何。
總務署遲遲不承認拜登勝選，將讓拜登團隊無法取得數以百萬計美元的聯邦資金，也不能跟情報機關等部門的官員會面。
這位官員說，總務署必須先承認拜登為當選人，交接團隊才能取得資金支付薪水、徵詢意見並旅行，還有取得機密資料。
此外，這位官員表示，交接團隊也無法聯繫國務院。美國國務院通常會安排外國領袖與總統當選人通話。
一名政府高階官員說，2000年，共和黨總統候選人小布希（George W. Bush）與民主黨候選人高爾（AlGore）在佛羅里達州的得票數僅差數百票，總務署是等到大選5週後才批准展開正式交接程序。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1091110