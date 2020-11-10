女警騎機車返家途中發生車禍 慘遭兩車輾過身亡
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-10 14:43:55
目前服務於雲林縣警察局北港分局的黃姓女警，8日傍晚下班騎乘機車返家途中，行經嘉義縣六腳鄉六斗村段台19線73.1公里處，為閃停在路肩的拖板車，卻撞上拖板車的男駕駛，導致機車失控滑向對向路車道，女警倒臥車道上，不幸又連續遭到兩部路過的汽車輾過當場身亡。
嘉義縣消防局9日下午17時42分受理車禍報案，當救護人員到達現場時，31歲的黃姓女警現場已經明顯死亡，並未送醫；另外，33歲的拖板車男駕駛左小腿受傷骨折，送往長庚醫院救治。經轄區的朴子分局警方傳訊輾過黃姓女警的陳、黃兩位駕駛並無酒駕，但均稱不知道有撞到人﹔嘉義地檢署檢察官今（10）日上午相驗結果，黃女的死因係創傷性休克，頭部外傷出血、顱骨骨折、顏面骨骨折、腦組織外露、頸椎與胸椎骨折等。
警方初步調查，拖板車違規占用慢車道停車，駕駛雖正要上車，卻遭黃姓女警機車擦撞受傷；陳、黃兩名駕駛的相關責任尚待調查﹔黃女家屬悲痛不已，盼警方調查，釐清相關肇事責任。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！