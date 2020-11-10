寮國出現H5N1禽流感病例 旅遊疫情建議提升至第一級
寮國出現H5N1禽流感病例 旅遊疫情建議提升至第一級
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-10 14:20:58
疾病管制署今（10）日表示，世界衛生組織（WHO）公布中國大陸1例H9N2流感及寮國1例H5N1流感病例，為本流行季首2例新型A型流感病例。其中，中國大陸廣東省珠海市3歲女童於10月12日發病，寮國沙拉灣省1歲女嬰於10月13日發病，個案發病前皆曾有家禽暴露史或住家附近有活禽。目前廣東省已列為新型A型流感旅遊疫情建議第二級警示（Alert），並於11月9日起提升寮國至第一級注意（Watch）。
全球H9N2流感自2013年迄今累計48例，以中國大陸38例為多，其次為埃及3例、孟加拉及香港各2例，阿曼、印度及塞內加爾各1例，迄今累計1例死亡，致死率2.1%。全球H5N1流感自2003年迄今共17國累計通報862例，通報國家以埃及、印尼及越南為多，迄今累計455例死亡，致死率52.8%，不過全球已逾一年未出現病例。WHO表示，由於家禽及環境仍檢出病毒，預期仍會出現病例，惟病毒於人類間尚未具持續傳播能力，故人傳人傳播風險低。目前新型A型流感旅遊疫情建議包含中國大陸安徽省、福建省、廣東省、湖南省及山東省為第二級警示（Alert），中國大陸其他省市及寮國為第一級注意（Watch）。疾管署提醒，國人前往上述國家時，應落實「5要6不」原則，5要包含禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動，6不包含不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去禽畜養殖場或市場與展銷場。