修憲論壇／世代差異？55%民眾反對公民權降至18歲

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修憲論壇／世代差異？55%民眾反對公民權降至18歲

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-11-12 11:00:00

台灣民眾黨立院黨團在院會前舉行記者會，提出修憲新思維，呼籲將公民權下修至18歲、廢除考試院與監察院，盼朝野立委都能支持。
▲18歲公民權朝野有高度共識，圖為民眾黨提案下修公民權記者會，但針對此議題詢問民眾，出來的結果卻是過半人反對。（圖／記者呂炯昌攝.2020.10.06）
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事問卷，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於11月6日到11月10日，針對修憲議題中，朝野政黨較有共識的18歲公民權議題，進行調查。吸引了2070人次參與，結果顯示有55%的民眾表示，若立法院通過18歲公民權，將投下反對票。
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自2005年開始，國內就有公民團體積極推動將公民權下修至18歲的運動，曾經提案修憲調降公民權年齡的立委，包括了國民黨籍的丁守中、盧秀燕，也包括了民進黨籍的鄭麗君及尤美女。甚至2015年立法院更曾經成立「修憲委員會」，積極推動相關議案，但最終在各政黨「人人一把號，各吹各的調」情勢下，修憲無疾而終。
就事論事，公民權的下修，主要的意義在於使得權利義務對等，在這次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷中，我們試圖用這個角度來詢問參與的民眾，以現行刑法規定，18歲以上就要負起「完全行為能力」責任，直到滿20歲以前，年輕人都不能投票，民眾是不認為這是「權利」與「義務」的不平等？其中僅有43.91%的民眾認為，這樣的法律規範，的確對年輕人意味著「權利」與「義務」的不平等。但在此同時，卻有53.04%的民眾認為不是。

其次，有許多人認為，公民權不應降至18歲的主因在於，年輕人還沒有足夠的判斷能力。但同時也有人認為，隨著時代的進步與改變，學校教育與家庭教育正應該發揮功能，讓年輕人明白權利與義務的重要性。支持後者的民眾雖說達44.49%，但同時，抱持著前者態度的民眾，更高達46.09%。

另一方面，其實18歲公民權已是目前世界主流，當問及民眾是否知道，全球有多達93%的國家，將18歲設定為享有公民權的年紀時，有51.45%的民眾表示不知道，僅有48.55%的民眾表示曾經聽說過此事。

至於，如果立法院修憲委員會通過了將公民權調降至18歲的決議，那麼，等到公投複決時，會投下贊成票的民眾，僅有38.41%，而斬釘截鐵表示自己會投下反對票的民眾，則高達55.22%。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有2070人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
 
 
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