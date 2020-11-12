修憲論壇／世代差異？55%民眾反對公民權降至18歲

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就事論事，公民權的下修，主要的意義在於使得權利義務對等，在這次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷中，我們試圖用這個角度來詢問參與的民眾，以現行刑法規定，18歲以上就要負起「完全行為能力」責任，直到滿20歲以前，年輕人都不能投票，民眾是不認為這是「權利」與「義務」的不平等？其中僅有43.91%的民眾認為，這樣的法律規範，的確對年輕人意味著「權利」與「義務」的不平等。但在此同時，卻有53.04%的民眾認為不是。
其次，有許多人認為，公民權不應降至18歲的主因在於，年輕人還沒有足夠的判斷能力。但同時也有人認為，隨著時代的進步與改變，學校教育與家庭教育正應該發揮功能，讓年輕人明白權利與義務的重要性。支持後者的民眾雖說達44.49%，但同時，抱持著前者態度的民眾，更高達46.09%。
另一方面，其實18歲公民權已是目前世界主流，當問及民眾是否知道，全球有多達93%的國家，將18歲設定為享有公民權的年紀時，有51.45%的民眾表示不知道，僅有48.55%的民眾表示曾經聽說過此事。
至於，如果立法院修憲委員會通過了將公民權調降至18歲的決議，那麼，等到公投複決時，會投下贊成票的民眾，僅有38.41%，而斬釘截鐵表示自己會投下反對票的民眾，則高達55.22%。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有2070人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。