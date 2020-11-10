沒了第一千金頭銜 川普愛女伊凡卡下一步引關注
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-10 14:52:31
美國總統大選結果逐步清晰，雖然後續可能還將迎來一連串法律戰，但基本上大勢已底定，除了川普離開白宮後的生涯規劃外，外界對於他的長女伊凡卡( Ivanka Trump )的下一步也相當好奇。
英媒《衛報》分析，不論是先前的職業經歷，或是後來去到白宮，伊凡卡的整個生涯都幾乎與父親脫不了關係。表面看來，重返川普集團也許是個選擇，但在歷經 4 年的政治生涯後，那可能已不是最穩定的工作場所；曼哈頓地區的檢察官辦公室正在積極對川普進行財務調查，認為「川普集團或許存在廣泛而持久的犯罪行為」，要求獲得川普的納稅申報單。此外，紐約州的總檢察長辦公室也在審視，川普集團是否過份誇大自己位於紐約市北部的七泉地產（ Seven Springs Estate ）的價值，以便獲得更優惠的貸款和保單。由於伊凡卡外型亮眼，以前曾是知名模特兒，並創立過自己的同名時尚品牌，商業頭腦與時尚品味兼具，所以重回時尚界也並非不可能。不過該品牌在 2017 年，就已因「要將生活重心放在華府的工作」而停業。報導也指出，其實在她宣布結束自有品牌前，就有傳言稱該公司的經濟和銷售狀況不太樂觀，而掛著伊凡卡芳名創立的品牌，偏偏也很難轉手。
報導並分析，從伊凡卡近期的談話看來，她對參與公眾生活和政治仍有著高度興趣，無論日後是參與實境節目，或直接擔綱黃金時段主持人，甚至是追隨父親腳步投入政壇，外界都不會感到訝異。根據先前《公民責任與道德》（ Citizens for Responsibility and Ethics ）的報導，伊凡卡與老公庫許納（ Jared Kushner ） 2019 年的財務報告顯示，他們分別擁有約 3615 萬美元（約新台幣 10 億元）和 1570 萬美元（約新台幣 4 億元）的個人資產，而庫許納就如川普一般，在進入白宮前就已是成功的房地產商人。所以不管伊凡卡未來打算怎麼走，可以肯定的是，她的生活都會比數百萬受疫情所苦、經濟陷入困頓甚至失業的人們好得多。