5大電信雙11優惠總整理！這家當日申辦「5G吃到飽僅299」

申辦5G月繳1399元以上指定方案，購機即贈萬元VR頭盔或AR智慧眼鏡1台

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中華電信也宣布與PChome結盟，為雙方會員重磅祭出11大利多優惠。中華電指出，活動檔期間於每日限定時段，申辦5G月繳1399元以上指定方案，購機即贈萬元VR頭盔或AR智慧眼鏡1台；儲值服務單筆消費滿300元以上，即贈百元通信費或計量型優惠、11/11更強打限量計量型3.2GB優惠價111元，消費者將能享受最划算的電信方案；同時，針對寬頻、MOD、Hami Video，也強打電信優惠好禮，包括贈送實用家電或Lumina限量周邊、MOD看片金1200元、續訂五折起等超值好康。

▲遠傳friDay影音推出「雙11瘋狂購」活動，三大驚喜邀請消費者一起看好戲。（圖／遠傳提供）

▲台灣之星「雙11一日限定資費」單辦門號案資費表。（圖／台灣之星提供）