5大電信雙11優惠總整理！這家當日申辦「5G吃到飽僅299」

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中華電信日前宣布，推出雙11「升5G好時機」購物節，活動時間自109年10月30日起至11月30日止，針對多款5G品牌旗艦手機包裝超殺優惠，享限時最高折價4500元；申辦「精采5G方案」月繳1399元30個月，兩款獨家旗艦新機Samsung Galaxy S20 FE128G狂野紅及ASUS ZenFone 7 Pro 256G，只要5990、1萬990元就能輕鬆入手，同時獲得行動電源或無線藍牙耳機等好禮；另外，申辦月繳999元30個月，精選Samsung Galaxy A42 5G新機等熱門機種，通通只要0元。
中華電信並於網路門市宣布，推出雙11加值服務的好康優惠，凡申辦Hami Video影劇館、Hami Video電視館、Hami鈴聲館無限載型、Hami Pass、童書夢工廠、i聽聽及Hami書城月讀包任一項，即可享年約方案優惠總價1111元（原價1788至2388元），合約期間每月再享3GB行動上網量，活動時間5至15日止。
另外，中華電信也宣布與PChome結盟，為雙方會員重磅祭出11大利多優惠。中華電指出，活動檔期間於每日限定時段，申辦5G月繳1399元以上指定方案，購機即贈萬元VR頭盔或AR智慧眼鏡1台；儲值服務單筆消費滿300元以上，即贈百元通信費或計量型優惠、11/11更強打限量計量型3.2GB優惠價111元，消費者將能享受最划算的電信方案；同時，針對寬頻、MOD、Hami Video，也強打電信優惠好禮，包括贈送實用家電或Lumina限量周邊、MOD看片金1200元、續訂五折起等超值好康。
遠傳電信
遠傳電信日前宣布，遠傳電信、遠傳friDay購物雙引擎攜手狂飆雙11優惠，即日起至遠傳直營門市購買iPhone 12單機，即享超殺優惠好禮三選一，包含加1元帶走市價1090元的PD閃電快充組、5折帶走原價1,490元的原廠殼套背蓋及或特價2490元的Horen C2無線藍牙耳機；另外，購買iPhone 12全系列不論搭資費或單機，即可享AirPods 2加購價4090元、AirPods Pro加購價6290元。
遠傳電信指出，11月11日當天的門市優惠更深，限量111台iPhone 12 256G單機再折1111元，Apple原廠20 W充電頭現折111元；另外，對於搭資費入手5G手機的消費者，趁著雙11優惠期間申辦5G新機，Samsung Galaxy A42（6G+128G）、vivo X50e、realme X50（6G+128G），月付999元，手機0元帶回家；Samsung Galaxy S20 FE、ASUS ZenFone 7（6G+128G）、OPPO Reno 4等熱銷機款，搭配「遠傳心5G」1399方案，手機也是0元起；另為回饋老客戶，白金會員續約最高再折5000元。
遠傳friDay購物方面，更是破天荒祭出全站天天送10%折價券、11大銀行回饋11%、App首購回饋18%、Happy Go兌點回饋21%、1111限時回饋10%遠傳幣等5大優惠，挑戰史上最強70%回饋；且全站商品1折起，再加碼限時抽這單免費、限時滿額抽iPhone 12等超值大禮。
此外，遠傳friDay購物也推出iPhone 12加購AirPods 2最高省2000元；11月11日當天再加碼最高現省2,500元，iPhone 12加購原廠手機殼或充電器，指定配件下殺5折；另外，11月11日iPhone 12系列最高回饋18.5%，消費滿5000元再送5000折價券，信用卡優惠滿額最高享1萬元刷卡金回饋。
台灣大哥大
台灣大哥大日前宣布，與momo購物合作，自11月1日起至11月15日聯合推出「雙11超狂購物節」，只要在momo購物下單並至全台myfone門市「到店取貨」，即可免費獲得3C耳機收納包，還有機會抽中新款智慧音箱Google Nest Audio；為回饋廣大會員，活動期間到myfone門市就送「來店禮」momo優惠券350元，申辦台灣大5G門號，還有機會抽中Google Nest Audio、Apple watch、眼部按摩器等好禮。
此外，台灣大指出，今年雙11購物節網路門市亮點商品之一，是總市價近30萬的豪華電競座艙組，包括Acer Predator Thronos air 電競座艙，再加Acer Predator Helios 300電競筆電1台，搭配5G資費2699元，綁約48個月，專案價只要16萬9000元；搭配5G資費1399元，綁約48個月，專案價則是18萬8000元。
台灣大表示，網路門市雙11購物節的獨家商品還有Nintendo Switch電續加強版主機+單片遊戲，搭配5G資費1399元，綁約36個月，專案價0元；全球首創電競按摩椅Acer Predator X OSIM聯名的電競天王椅，搭配5G資費1399元，綁約36個月，同樣0元帶回家；活動期間在台灣大網路門市續約、攜碼或新申辦5G 1399資費以上手機案、自由選、紅配綠超值組，再加贈 momo幣2000元。
另一方面，myfone購物指出，在「雙11購物節」期間推出3C商品1折起搶購，包括iPhone SE、iRobot掃地機器人，以及AirPods Pro 無線耳機最低只要1111元就能帶回家，下單2件更可以參加抽獎，有機會用1元帶走iPhone SE、Dyson吸塵器、Apple Watch SE等夢幻商品。
即日起至11月13日，myfone購物推出七大主題館，包括智慧戶外館最低3折起、智慧家庭館最低2折起、智慧娛樂館送電競禮包與禮券、手機＆手機配件館指定商品買一送一、電腦＆資訊周邊館買指定商品送千元禮券、行動＆電玩遊戲館最低下殺5折、家電影音館破盤價百元起。
台灣之星
台灣之星日前公佈，將推出「雙11一日限定」跨世代資費方案，11日上午11時準時開賣，通通免抽直接搶購，限時限量8萬門，搶完為止；其中，5G單辦門號月租299元，綁約30個月，可享5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外／市話合計100分鐘免費，搶辦成功者，還可自由選擇以半價加辦第二門、只要5G月租149。
台灣之星表示，經典雙11的4G資費方案月租188元，綁約30個月，即享4G終身不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外／市話合計100分鐘免費，搶辦成功者，還可自由選擇以半價加辦第二門、只要4G月租94，一樣同享4G終身不限速上網吃到飽，終身一價到底，約滿不漲價、不降速；歷年雙11老客戶續約，同享今年雙11優惠，續約成功後符合指定資格，再享加辦第二門（新申辦／攜碼）月租半價優惠。
台灣之星指出，針對有購買手機或搭配商品需求的消費者，凡於6至11日期間於網路門市及全台實體門市申辦指定手機／商品資費方案，可享月租下殺，手機、商品通通0入手；舉例來說，若想以0入手市價2萬4990元的iPhone 11，一般來說需要搭配月租2599資費方案才會有，但在這次雙11優惠期間，只要搭配月租999資費方案，綁約36個月，就能將iPhone 11以專案價0帶回家。
台灣之星表示，如果沒有手機的需求，Dyson二合一清淨機、Dyson V8無線吸塵器、奇美50型4K顯示器、象印IH電子鍋搭配指定資費，通通0元就能入手；此外，申辦5G非不限速吃到飽的399、599資費，399上網流量翻1.5倍、每月可享30GB不限速上網；599上網流量直翻3倍、月月享100GB不限速上網；申辦5G月租799以上資費方案，還能直升5G終身不限速上網吃到飽，比三大電信月月省600元。
亞太電信
亞太電信數位門市宣佈，將「最後一次」祭出雙11經典4G資費「不綁約月租$11彈性飆網」方案，月付11元即享1GB不限速上網，加購流量再享優惠，每GB只要30元，無限上網月租費最高也只收299元，相當於 299元享不降速吃到飽，限量5萬門，錯過就不再。
亞太電信表示，今年雙11活動日期共計有11月6日「早鳥場」、11月11日「雙11主場」2個場次，其中申辦11元方案採限量抽獎制，並加碼限時再抽iPhone 12 Pro 128BG等申辦好禮；凡新申辦、攜碼用戶於上述活動時間內在活動網站登記資料，數位門市將以電腦隨機抽獎方式發放11元方案的申辦序號，憑抽中序號進行申辦。