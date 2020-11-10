輝瑞疫苗有望輸台 莊人祥：最快第一季前可購得
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-10 15:10:46
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，各國也爭相投入資源進行疫苗開發，針對美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech（BNT）聯手研發的新冠疫苗日前傳出有9成的預防效果，台灣是否會引進？指揮中心發言人莊人祥今（10）日回應，如果未來該疫苗通過測試，台灣在第一季之前就有可能購得。
莊人祥指出，雖然BNT的疫苗有可能是最早緊急使用授權通過的疫苗，但全球的疫苗都還在臨床實驗階段，候選的種類也非常多，最後的安全性和有效性最後誰會勝出還不確定，而台灣有參與疫苗平台（COVAX），也有提供幾支候選的疫苗做選擇，像BNT這支看起來成功率非常高的那也會納入其中。莊人祥表示，台灣相當有希望買到這支疫苗，預計最快在第一季之前就有可能購得，但該疫苗是否安全有效也還未確定，不過只要有進入臨床實驗第二、第三期候選疫苗，我們都會積極和該廠商進行協商，目前也規劃了115億的疫苗購買預算。
至於未來是否規劃與東洋藥品重啟合作，協助代購，莊人祥回應，「只要東洋拿出授權書我們就可以啦！我們一直很歡迎他們拿出來。」
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