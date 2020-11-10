流感疫苗首打族不到2成接種 CDC籲幼兒併發症不可輕忽
流感疫苗首打族不到2成接種 CDC籲幼兒併發症不可輕忽
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-10 15:21:01
疾管署今（10）日表示，今（2020）年度公費流感疫苗已接種超過500萬劑，由於學齡前幼兒感染流感易引發較嚴重之併發症，呼籲民眾儘速帶家中幼兒完成流感疫苗接種，並落實個人及幼兒衛生，防範流感。
依疾管署監測資料顯示，從1日至7日，國內類流感門急診就診較前一周上升5.4%，呈緩升趨勢，但仍低於去年同期。近期幼童類流感門急診就診人次呈上升，另依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒（RSV）檢出陽性件數持續明顯上升，第45周檢出數佔監測呼吸道病原體83%。疾管署統計，截至9日，今年度公費流感疫苗接種量約508.7萬餘劑，其中學齡前幼兒共接種48萬餘劑，接種率約42.1%較往年為低，尤其未曾接種者第一劑接種量約10萬餘劑，接種率僅18.2%。
疾管署指出，目前學齡前幼兒檢出之呼吸道病原體雖以呼吸道融合病毒為主，但仍不可輕忽流感病毒之威脅，流感與一般感冒不同，病程長且有時會引起併發症，嚴重時甚至導致死亡，過去因流感併發症死亡的個案約9成沒有接種疫苗，年齡越小的嬰幼兒，因為抵抗力較差容易受到流感侵襲，感染流感病毒常見併發症為肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。疾管署表示，接種流感疫苗是全球公認預防流感最有效的方法，今年度我國使用的各廠牌公費流感疫苗，皆符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用、進口，同時每批疫苗均經食藥署檢驗合格，在品質上有保障，請家長放心。