推動台索技術合作　駐索馬利蘭技術團11月下旬揭牌

台灣駐索馬利蘭共和國代表處已於8月17日揭牌運作，外交部今（10）日表示，

明年初正式啟動農業、資通訊及醫療公衛等領域3項合作計畫。

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外交部今日例行記者會上，外交部亞西及非洲司副司長李雅萍指出，

李雅萍指出，這期間透過技術團先遣人員的努力，技術團規劃於11月下旬揭牌，團員包括團長1人、計畫人員3名。預計明年初正式啟動農業、資通訊及醫療公衛等領域3項合作計畫，該團已在索國首都哈爾格薩（Hargeysa）選定團務辦公室處址。

為促進台索雙邊醫衛互動，李雅萍表示，駐索馬利蘭代表處將11月定為「台索醫療月」，將於16日舉行「COVID-19防疫分享」及孕產婦計畫視訊會議，由國合會及高雄醫學大學附設中和紀念醫院與索國衛生部及哈爾格薩總醫院等單位共同參與，分享台灣防疫經驗及成果，展現及落實人道關懷精神。