無關選舉　鄭文燦綁頭巾、坐牛車體驗澎湖離島常民生活

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下午鄭文燦一行人則到「沿著菊島旅行」辦理的城市文創、海島對話與青年座談，鄭表示桃園擁有多元族群，近年也不斷發展文化建設，做為發展文化旅遊的基礎，更結合青年創業、社會企業中心，鼓勵青年返鄉，推動文創深耕，進一步帶動觀光產業的發展。
沿著菊島旅行為詩人高世澤（高一筆）所創立，目前是澎湖最大社群平台與入口網站，長年致力於澎湖文化推廣，文創與在地深度旅遊，是當地最具有影響力的社群團體組織，這次與桃園市府團隊交換「海洋城市治理」的心得，暢談桃園這幾年文創作了些什麼，也藉由交流來討論澎湖文創如何創造更宏大的觀點。
鄭文燦表示，「多元族群」是桃園的特色，桃園做為國門之都、台灣觀光首站，發展文化旅遊也是重要一環。桃園市政府積極盤點轄內歷史建築，推動修復再利用計畫，目前已經擁有30座以上的城市故事館，同時市府也積極建立美術館群，除了桃園市立美術館外，更規劃兒童美術館、橫山書法藝術館，讓往來旅客看見台灣及桃園的特色。
鄭文燦說明，桃園更鼓勵青年返鄉、在地深耕，由下而上推動「地方創生」，像是龍潭的「菱潭街興創基地」，由地方青年主動集結響應，共同將荒廢十多年的舊第一市場美食街進行活化、整修，而位於楊梅富岡老街的「富富小山岡」，經過市府團隊、中原大學及文化志工的努力，成功完成老屋新生，市府透過「以修代租」的方式，推動老屋新生計畫。