中職／最佳九人出爐　猛獅外野三帥首度包辦

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中職／最佳九人出爐　猛獅外野三帥首度包辦

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-11-10 15:41:34

▲統一7eleven獅外野手蘇智傑。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.23）
▲統一7eleven獅外野手蘇智傑。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.23）

11月16日即將迎來「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」。中華職棒大聯盟在今（10）日公布眾所矚目的年度最佳九人暨最佳指定打擊獎得主。

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 中信兄弟德保拉今年收穫滿滿，單季16勝、192次奪三振、3.20防禦率勇奪投手三冠王，抱回最佳投手獎實至名歸。打擊雙冠王陳傑憲繳出0.360打擊率、174支安打，繼2017、2018獲最佳游擊手獎後，今年再拿下最佳外野手獎座。全壘打王林安可奪下生涯首座最佳外野手獎項，隊友蘇智傑更是連續兩年獲獎，統一7-ELEVEn獅外野三劍客攜手稱霸，締造中職首度單隊外野手同時獲最佳九人外野手獎的紀錄。

 廖健富以超過3成的打擊率脫穎而出，首度拿下最佳捕手獎。一壘手許基宏、三壘手王威晨今年拿下最佳九人及金手套獎雙料獎項，優異表現獲得高度評價。二壘手吳東融、游擊手李宗賢也獲青睞分別拿下生涯首座最佳二壘手及最佳游擊手肯定。今年周思齊以單季22轟改寫生涯新高，獲得最佳指定打擊殊榮更是唯一全票滿分的得獎者。

 另外，年度獎項之一「Nice Play 特獎」總決選已於昨(9)日結束票選，總計超過一萬五千人參與投票。10月16日悍獅大戰中，富邦悍將林哲瑄在全壘打牆前沒收統一7-ELEVEn獅潘傑楷眼看形成全壘打的飛球，精采美技令人讚嘆，以44.83%得票率擊敗其他入選者，榮獲2020年度最佳美技獎。

 11月16日晚間18時30分「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」將於名人堂花園大飯店隆重登場。聯盟邀請全國球迷朋友鎖定緯來體育台、愛爾達體育台及CPBL TV，透過電視及網路轉播，一同參與中華職棒31年的年度盛事，與選手們分享得獎喜悅。

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