房間免費住、總套1元競標　全台14飯店雙11優惠懶人包

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台北新板希爾頓酒店則是與 Yahoo 奇摩拍賣攜手，凡於線上消費滿 111 元即可抽價值 16,000 元的豪華套房住宿券， 11 日當天中午 12:00 舉辦直播「總統套房1元競標」活動，結標金額將全數捐贈家扶基金會，讓旅客在旅行之餘還能兼做公益；業者另推出「一家童樂」住房專案，每房 3,400 元起，住房就附贈童趣包乙組，內容物有官方授權的彩虹小馬或變形金剛行李牌、兒童牙刷、毛巾及隨身背包，現在更加碼附贈希爾頓特製版地產大亨遊戲 1 組。
晶華國際酒店集團結合旗下台北晶華酒店、台南晶英酒店和捷絲旅宜蘭礁溪館，自 11 月 11 日早上 11 點 11 分起，推出限期 24 小時的「晶」采快閃活動，平日入住台北晶華酒店豪華客房，每晚 3,280 元， 2 晚優惠價 5,980 元；平日入住捷絲旅宜蘭礁溪館，每晚 2,599 元，還可享早餐買一送一優惠；台南晶英酒店則是在指定日期兩人入住，每房 4,180 元起，再加 1,111 元即可大啖光棍節套餐，內含貴賓廊早餐和晶華冠軍牛肉麵。業者還首度推出單人餐飲優惠，包含栢麗廳平日午餐吃到飽單人券、 azie 冠軍爐烤牛肉單人套餐等，均一價為 980 元，等同最低下殺 72 折。
雲朗觀光集結旗下各品牌，於 11 月 11 日起至 15 日限時 111 小時推出下訂優惠，凡透過飯店官網或電話訂房，翰品酒店(新莊、桃園、高雄) 、兆品酒店(台中、嘉義)雅緻雙人房均一價 2,111 元；翰品酒店(花蓮) 雅緻家庭房和品文旅(礁溪) 文漾家庭房 3,333 元；君品酒店住房滿 4,000 元再送客房餐飲 4,000 元；雲品溫泉酒店雙人入住經典山景客房一泊二食住房專案 8,699 元，皆為每日限量 5 間。
六福旅遊集團延續旅展熱潮再加碼，即日起至 11 月 11 日推出台北六福萬怡酒店夜不眠住房專案 3,599 元，再享大廳酒吧 400 元以下的調飲或餐點 2 份；關西六福莊犀牛艾瑪慶出嫁住房專案 12,999 元，提供 4 人入住肯亞藍天樓中樓房，以及 4 人次的早餐、下午茶、六福村 2 日無限制進出入園手環等內容。
香格里拉台北遠東國際大飯店除了在官網推出巧克力馬卡龍甜蜜組合 1,111 元優惠，另與旅遊平台 KKDAY 合作，即日起至 11 月 15 日推出 Singles Day 快閃促銷，雅仕套房住一晚送一晚 10,999 元，還可享用行政樓層豪華閣貴賓禮遇，而加贈的第二晚可選擇於台北遠東使用或是入住香格里拉台南遠東尊榮客房一晚。
圓山大飯店於 11 月 11 日起至 11 月 30 日期間的周一至周五，在圓苑餐廳及金龍餐廳各推出 11 道主廚精選特製點心料理，單身驕傲價每道 111 元，另於 11 月 11 日 11 點 11 分推出雙 11 限時快閃住房，精緻無窗客房單人入住 1,800 元、雙人入住 3,500 元，凡於 12 月 30 日前入住，每位加贈圓苑餐廳紅燒／清燉牛肉麵乙碗。
台北花園大酒店饗聚廚房即日起至 11 月 22 日推出 Lucky draw 雙 11 快閃限定優惠，消費者於活動期間前來饗聚廚房用餐， 4 人同行可享有一次抽獎機會，抽中 11 號球立即享其中 1 人 1.1 折。
台北美福大飯店即日起至 13 日推出「雙 11 精彩快閃」活動，三天兩夜跨年假期優惠價 14,998 元起，另於每日 11:00 至 15:30 於飯店一樓大廳推出實體旅展櫃位，限時販售彩匯自助餐券、超值美食通用券、一泊二食住宿券等人氣商品。
福容全台連鎖分店皆推出各式超優惠專案，位於深坑的福容台北二館 11 月底前入住，每人 1,111 元；福容淡水漁碼店超值折扣 31 折，限量入住 3,999 元起，指定日免費再升等海景房。其他分店更加碼贈送房間升等、日式料理套餐、餐飲或體驗優惠券、購物優惠券、麗寶國際賽車場設施券、探索世界連續雙日門票等。
凱撒飯店連鎖旗下 Hotel Cham Cham 趣淘漫旅台北即日起至 11 月 11 日推出「雙 11 快閃」住房專案，探索客房 2,222 元起，每房贈一客飯店早餐，加購第二客優惠 399 元，需至飯店官網訂房，並輸入優惠代碼「 1111 」，於 12 月 29 日前之周日至周五皆可適用；甫於今年 6 月開幕的趣淘漫旅台東也推出住房優惠，於 11 、 12 月指定日入住，可享有每房 1,999 元起。
位在北投的大地酒店 11 月期間推出「獨身貴族」友善單人入住方案，奇岩溫泉客房一泊一食 7,999 元，房內準備新鮮水果，迷你 BAR 的飲料全部免費取用，還有法國名牌愛馬仕的備品組，以及免費無廣告的電影可看，館內健身房、游泳池、蒸氣室、 SPA 水療池與泳池等公共設施也都可使用。
台南大員皇冠假日酒店推出「快閃 8 小時搶訂優惠住房 1 泊 2 食 4,111 元起」，於 11 月 11 日上午 11 點至 19 點之間，凡是透過線上訂房或是電話訂房，皆可以搶訂入住日期 11 月 16 日至 2021 年 2 月 9 日期間的房間，每日限量 5 間，優惠價須另加 5% 營業稅與 10% 服務費。
高雄漢來飯店於 11 月 11 日上午 11 點 11 分至晚上 11 點 11 分，推出「雙 11 快閃購」，可享電話訂購一套 6 張住宿券 11,110 元，平均每張 1,852 元，可入住市景雙人房一晚，不含早餐，用期限至 2021 年 12 月 30 日止。
數位旅遊平台 Agoda 也首次推出雙 11 大促銷優惠，超過千家旅宿下殺 1.5 折起，適用訂房日至明年 1 月 31 日，業者表示，台灣民眾對旅遊的熱情不減，國旅型態也逐漸轉為多元化及深度化發展，旅客不妨把握優惠、走出戶外，玩出不一樣的台灣。