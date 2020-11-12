修憲論壇／投票年齡18歲還不夠 立委加碼被選舉權也下修
修憲論壇／投票年齡18歲還不夠 立委加碼被選舉權也下修
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-11-12 10:00:00
立法院10月組成修憲委員會啟動憲改工程，立委們不分政黨提案相當踴躍，截至10日，把討論主題相同的提案都列入計算，共有36案，其中光是有關投票年齡從20歲調降至18歲的提案就多達13案，隨著投票年齡下修，也有立委提案時開始思考要不要將被選舉權從23歲做更動。
早在今年二月，第十屆立法院便有下修公民權、擴大青年參政的聲音，最早的提案是3月27日，由國民黨立委江啟臣所提出，將投票年齡下修至18歲，同時也下修被選舉權，從23歲下降至20歲。江啟臣舉例，指出早在2002年就有19歲的青年當選德國聯邦眾議員，甚至早在1988年，美國聖地牙哥Castlewood選出18歲的市長。在2000年到今年，歐美多個國家下修被選舉權。江啟臣認為現今社會，少子化造成選民結構改變，有必要下修選舉權、被選舉權，保障青年權益。目前跟下修選舉權、被選舉前有關的提案共13案，主提案的立委橫跨各黨派，包括國民黨立委江啟臣、林為洲、蔣萬安、林奕華；民眾黨立委張其祿；民進黨立委蘇巧慧、范雲、陳亭妃、高嘉瑜、許智傑、賴瑞隆、邱泰源、陳素月、洪申翰、何志偉、鍾佳濱、莊瑞雄、陳秀寶、蔡易餘、余天、伍麗華、李昆澤、王美惠、張廖萬堅、王定宇、賴惠員、何欣純、何志偉、林宜瑾；無黨籍立委方面則有趙正宇。
在這13案中，共通點是所有提案都認為投票年齡應從現行的20歲下修至18歲。至於被選舉權則分歧點較大，如江啟臣的提案，認為應下降到20歲，蘇巧慧等眾多民進黨立委的提案，則提議下降至18歲。