參加嘉義2020博茶會　請自備品茗杯來安心喝一杯

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參加嘉義2020博茶會　請自備品茗杯來安心喝一杯

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-11-10 17:20:00

參與2020嘉義博茶會，縣府提醒民眾自備品茗杯，可以安心喝一杯。(圖／嘉義縣政府提供）
▲參與2020嘉義博茶會，縣府提醒民眾自備品茗杯，可以安心喝一杯。(圖／嘉義縣政府提供）
高山茶都嘉義縣，將在21日至30日在中埔鄉農會金蘭分部盛大舉行2020博茶會將，為因應新冠肺炎疫情，博茶會將依照中央流行疫情指揮中心最新指示配合辦理，且為降低感染風險，現場將不提供品茗杯具，可以喝的更安心；如果忘了帶，會場也貼心準備精美設計銅板價10元的「品茗杯」。
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縣長翁章梁邀請參加博茶會的民眾，自行攜帶環保杯具到會場，高山茶可以喝得更安心，如果民眾忘了帶杯具也不用擔心，因為會場貼心的準備，經精美設計只賣10元銅板價的「品茗杯」，民眾在大會服務處，就能買得到，但數量有限，售完為止。
縣府指出，博茶會也推出一系列茶文化親子體驗DIY，邀請大小朋友前來同樂，一同培養茶藝內涵，系列活動包括茶粽DIY、親子茶染DIY、親子茶皂DIY、茶香包DIY、茶禮儀教學體驗，每場次限量100人額滿為止。
2020博茶會將自21日到30日，在中埔鄉農會金蘭分部盛大舉行，為因應新冠肺炎疫情，會場將依中央流行疫情指揮中心最新指示，活動期間測量體溫，落實衛生防護，宣導勤洗手，服務人員將在民眾入場前協助以酒精消毒，以降低感染風險。
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