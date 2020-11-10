李國毅與女星坦誠相見　「全裸露屁」挑戰最大尺度

華劇《廢財闖天關》中飾演落難財神的李國毅因前世未了被貶回凡間，和李亦捷的初次相遇就全裸坦誠相見。李亦捷被李國毅這位闖入房間的不速之客意外「臀咚」，嚇得驚慌失措。在拍攝現場李國毅說脫就脫，任由導播處置，揚言要挑戰8點時段最大尺度，李亦捷則大讚他「非常敬業！」

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▲李國毅（上）身材精實。（圖 / 三立提供）

× ▲李國毅（上）身材精實。（圖 / 三立提供）

李國毅表示得知要拍攝這場裸露戲時，早在1、2個月前就開始勤於健身、控制飲食，他坦言不會緊張，因為在《我的自由年代》中就露過屁屁，笑說已經脫習慣了，還為自己冠上「專業被脫男星」的稱號。被問到對自己的身材有沒有信心，李國毅秒回：「沒有！」表示自己很喜歡運動，但不追求「大肌肌」這件事。還提到和過去幾年相比，比較喜歡現在的體態，以前因為腰傷關係無法運動，導致有點過瘦，現在則是屬於精實的身材。在拍攝過程中，李國毅不在乎裸露尺度任由導播安排，而導播也沒客氣，為呈現全裸效果，一直把李國毅的褲子往下拉，直到臀溝露出才停止下手，李亦捷在一旁看直呼：「好大方！」大讚李國毅是位十分敬業的演員。

▲李國毅（上）褲子拉非常低。（圖 / 三立提供）

× ▲李國毅（上）褲子拉非常低。（圖 / 三立提供）

相較於李國毅的大方，首次接演華劇的李亦捷，第一場戲就要穿上浴袍小露香肩，和男神李國毅超近距離對戲，她坦言非常害羞和緊張。除了裸露戲外，更上演李國毅撲倒在她身上的橋段，第一次拍攝偶像劇情節的李亦捷透露，李國毅都會護著她的頭往後倒，還以伏地挺身的姿勢挺住，避免整個人壓在她身上，讓她覺得很貼心，「我非常信任李國毅，他都會把我保護得很好，給了我很多安全感，所以可以放心的跟他對戲。」

▲李國毅在劇中艷福不淺。（圖 / 三立提供）