準金馬影后忙到不可開交 連伴娘也找「機器人」
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-11 09:00:00
曾以行腳類節目《水下三十米》，獲得金鐘獎「最佳生活風格節目主持人獎」的大霈，近年在戲劇演出也表現亮眼，更入圍本屆「金馬獎最佳女主角」，行程忙碌到不可開交，而她與Janet（謝怡芬）、George（吳宇衛）夫妻檔，合演的台法合製VR作品《囍宴機器人》，亦將於北、高兩地巡迴演出。
《囍宴機器人》劇情描述宋太太（郎祖筠飾演），為了寶貝女兒珍珍（大霈飾演）與新郎（George飾演）的婚禮，挑選了最新一代測試機器人「阿慧」（Janet飾演）作為伴娘，一場意外事件卻掀起了聯姻背後的真相，在這裡唯有所有人同心協力，才能看見影片中事件的原貌。大霈表示，如果她有一個機器人，希望可以設定成為自己的分身，「在忙著演戲的時候，分身可以幫我去主持節目，而且這個機器人下水也不會壞，可以主持潛水節目（笑）。」她表示無論是主持和演戲都是她的最愛，也都很不想放棄，所以希望能有個分身來幫她分擔。
對於《囍宴機器人》能在台灣巡演，大霈表示非常開心，除了希望台灣的觀眾都可以看到之外，她也笑說如果可以，希望有一天麥可貝導演可以看到，「《囍宴機器人》這個科幻的電影，想像他看了以後加入一些爆破元素，應該會有很多很酷的效果。」