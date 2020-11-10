美選結束台灣三軍戒備？柯文哲喻：大象「辦事」草皮倒霉
美選結束台灣三軍戒備？柯文哲喻：大象「辦事」草皮倒霉
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-10 16:08:06｜update2020-11-10 16:10:20
台北市長柯文哲昨天（9日）在受訪時，表示雖然現階段美國總統大選看似告一段落，不過直到明年1月20日總統交接，還有一段時間，現階段「我們應該三軍戒備」，等到明年1月20日以後再處理。對此今天（10日）市政總質詢時，再被議員問到為何需要三軍戒備時，柯文哲則引用新加坡前總理李光耀的說法，「大象在『辦事』，底下的草皮都會倒霉」形容台灣在中美對抗中的角色。
針對「大象在『辦事』，底下的草皮都會倒霉」的說法，柯文哲也詳加解釋，表示中美兩大國在較勁的時候，台灣要閃遠一點。而質詢的國民黨台北市議員徐巧芯則追問，退輔會主委、前國防部長馮世寬今天在立法院受訪時表示，柯文哲的說法太緊張，政治人物的話聽一聽，炒炒新聞就好了，民眾生活不要被弄亂。柯文哲也不可置否表示「他的意思是要大家不要太緊張，但我還是覺得很緊張」。柯文哲強調，現階段已經開始在清點台北市內的防空避難設施與民防系統，「本來是到明年萬安演習實際演練一遍，要花一點時間把台北市防空避難檢查一遍。」柯文哲說，「包括EOC緊急中心，遭到空襲市府要搬去哪些地方，防空洞的市府這些都有整理。」柯文哲強調，其中針對民防中心的部分，去年就已經花錢整理，最近會開記者會大家看一下。