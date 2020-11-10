台灣旅客入境限制鬆綁 日本航空松山－羽田12月起增班
台灣旅客入境限制鬆綁 日本航空松山－羽田12月起增班
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-10 16:16:52｜update2020-11-10 16:16:55
日本政府於 11 月放寬台灣旅客的出入境限制，為此日本航空宣布， 12 月 1 日起松山－羽田航班將自每周 3 班增加為每周 5 班，配合台北－成田每周 2 班服務，將可提供每日（ Daily ）台北至東京間的飛航服務。
日本政府宣布，自 11 月 1 日凌晨零時起調低台灣、韓國、越南等 9 個國家及地區的傳染病危險情報，由 3 級「建議避免前往」降為 2 級「避免非必要旅行」，同時放寬出入境限制。旅客入境前須向交流協會台北或高雄事務所申請簽證，同時也要接受新冠肺炎病毒檢測並呈現陰性；入境後不得搭乘交通工具，並至指定場所居家檢疫 14 天。
為此，日本航空宣布， 12 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日松山－羽田航班將自每周 3 班增加為每周 5 班，每周一、三、五、六、日各 1 班次來回，配合台北－成田每周二、四各 1 班次來回，將可提供每日（ Daily ）台北至東京間的飛航服務。
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