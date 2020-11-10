確診新冠肺炎後憂鬱焦慮　英研究：90天內被診斷者達18%

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研究人員將 6.2 萬個確診者的情況與其他流感患者、呼吸道疾病、皮膚感染、骨折患者以及腎膽結石患者做比較，倫頓大學瑪麗學院的退休神病醫生、名譽教授柯蒂斯（ David Curtis ）在聲明中指出，研究發現確診新冠肺炎的患者罹患精神疾病的風險較高，而病狀主要是憂鬱或焦慮。
確診新冠肺炎後，有 18% 的人得到精神疾病，相較之下，罹患流感之後被診斷出精神疾病的比率則是 13%。但柯蒂斯指出，現階段很難定義這項發現的重要性，因為現今被診斷出精神疾病變得較為普遍，在確診新冠肺炎的人中出現較高的比率也不是件特別驚奇的事，這些患者可能擔心自己的病情，或者擔憂可能被要求隔離一段時間。
《 CNN 》報導指出，這研究並未指出確診 COVID-19 和精神疾病之間的關聯原因或機制，研究作者之一的牛津大學精神病學教授哈里森（ Paul Harrison ）指出，幾種因素可能涵蓋在其中，包括病毒的直接對神經學或生物學的作用、治療病毒的藥物、因確診而引起的憂慮和焦慮，以及對大流行的廣泛擔憂。而 TriNetX Analytics Network 整理的電子病歷數據中，也很可能沒有完整納入可能解釋這個關聯的資料，例如社會經濟或行為因素。