NOW聽運動／彭政閔的「恰式打法」 王光輝獨家解密

中信兄弟指標性打者「恰恰」彭政閔即將退役，棒球圈不少人士也紛紛在本季利用機會和他致敬。而身為前者在兄弟的前輩，「萬人迷」王光輝對這一位學弟也有話要說，同時在訪談中，也分享了他眼中所謂的「恰式打法」的秘訣。

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中信兄弟有望打進季後賽，對於王光輝來說，他認為這就是一種傳承。「彭政閔當時進來的時候，一代象已經慢慢退下來了，而他們也是花了很長一段時間才成長為二代象。王朝都是會經過更迭的，也會有高低潮，所以我相信目前的這支球隊也會越來越好，希望之後三代、四代和五代也都能慢慢起來。」

而對於彭政閔剛進來時的生澀模樣，王光輝笑說根本就是小毛頭，「我對他的第一印象是他非常謙虛，我在教球時他很有心向學，態度展現非常好，當時就覺得他會有一番成就。」而王光輝也希望兒子王威晨能多像這一位大前輩學習，用最好的態度和待人處事在球場上發光發熱。





另外，王光輝認為彭政閔最了不起之處，就是他在發現自己的缺點後，改進的速度非常快。像是剛進來時恰恰的守備其實並不好，這時王光輝告誡他，「打擊再好要是沒有守備，可能兩三場後你打不好，就要換人了。」，這句話彭政閔聽了進去，也努力加強自己不足的地方，之後在2008、2010、2013三個賽季摘下金手套獎，成為攻守兼備的選手。





一提到彭政閔，大部分球迷都會想到他招牌無死角的「恰式打法」，而做為前一任的兄弟四番打者，在王光輝認為彭政閔的打擊和自己很不同，他本人是屬於豪邁型的揮棒，而後者則是較為內斂，因此對方也難以猜到他到底在想什麼。





「他的動作和其他運動員不太一樣，不管好還是壞，都是同樣的姿勢。」王光輝指出，彭政閔不隨著手感高低潮而改變打球的心態和方式，這是他能維持好成績的原因，值得年輕選手去學習，絕對是職業球員的表率。

雖然以選手身分和彭政閔在場上並肩作戰的機會不多，不過王光輝腦海裡也有一些屬於他和恰恰的獨家記憶。不過他最印象深刻的反而不是彭政閔的任何一次關鍵打擊，而是某次在自己敲出安打後，後者那個興奮的表情。「那時他被故意四壞保送，對方想要抓我，滿壘時兩隊平手，我敲再見安打，他非常激動，我永遠記住這一場。」