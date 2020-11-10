廣編／3M「生活科技大挑戰」　邀你來當生活知識王

深耕科學教育多年的3M與Discovery頻道合作，聯手推出「生活科技大挑戰」線上知識挑戰活動，向廣大網友下戰帖，一天祭出一個問題，幫你補充科學新知，成為「生活科技大挑戰-終極挑戰王」。線上活動從10月12日開始，為期8週、每週5題，答題者可以累積積分，爭取週冠軍、月冠軍、全勤獎、終極挑戰王。獲獎者將有機會獲得包含3M雙效空氣清淨除溼機、防螨可調式記憶枕等多項大獎。

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多樣改變生活的科學技術 一次窺探

我們的日常生活中充滿了許多神奇但不被察覺的科技，小至平常使用的原子筆或騎乘的單車，大至如何生產太空衣或維持鑽油平台持續運作，Discovery頻道招牌生活科學節目《生活科技大解密》，一一剖析這些日常生活用品的製造過程，為觀眾挖掘其中令人大感驚奇的科學原理。3M揭開科學的秘密，帶大家發現究竟是甚麼光，導致家具龜裂褪色、讓皮膚跟眼睛提早老化？黏貼在帷幕大樓玻璃上的建築隔熱膜，為什麼可以阻隔有害光線?又能阻隔什麼樣的有害光線? 我們的生活中充滿著許多中空玻璃珠，但我們卻不自知 ; 從慢跑鞋、方向盤、保齡球到牆面塗料，幾乎無所不在。這種玻璃珠很小，直徑只有頭髮的一半，相當於一微米，但卻十分堅硬。它的功用是當做填充物，幫助物體減輕重量，這也是球鞋裡的玻璃珠能幫助你走得更遠的原因。3M以51個科技平台為基礎，交織組合出多種科學技術，這次要讓大家一起窺探這些神奇的科技秘密。





「生活科技大挑戰」線上知識挑戰活動 活動獎不完





在台灣深耕51年，3M首次攜手知名科學知識頻道Discovery，集結3M的創新科技與Discovery生活科技大解密節目中豐富的內容，聯手推出「生活科技大挑戰」線上知識挑戰活動。帶著大家發現生活中的科學，以及各種科學原理的奧妙。為期8週的線上活動開放網友參與，答題者可以累積積分，爭取多樣獎項。得獎者將能獲得3M精緻好禮、Discovery保溫杯、購物禮券等禮品，而終極挑戰王更有機會獲得總價值高達數萬元的 3M FD-A90W 雙效空氣清淨除濕機、3M 淨呼吸 FA-U120 倍淨型空氣清淨機以及防螨可調式記憶枕等大獎，除上述豐富獎項外，還推出「最愛分享獎」，獲獎者將可獲得最新3M Scotch摩天輪造型膠台。







