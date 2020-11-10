影／總統永和寓所遭潑不明液體 男子揚言「要找蔡英文」
影／總統永和寓所遭潑不明液體 男子揚言「要找蔡英文」
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-10 17:10:47
一名住在永和52歲男子，9日上班時間前往蔡英文永和寓所多次潑灑不明液體，並且告訴社區總幹事要找蔡英文，由於舉止怪異，經報案後10日凌晨逮捕馬姓男子，他供稱並不知道這裡是蔡英文的住處，因為心情低落，才會將咖啡隨意潑灑。
蔡英文所住的漢皇麗緹李姓總幹事告訴記者，9日上午8點17分，一名身高170多公分，身材瘦弱的陌生男子，手持罐裝不明液體，潑灑在社區大樓走道、玻璃和中庭，他發現對方舉止怪異上前詢問，對方說要找蔡英文，由於男子不願離去，他說要報警，男子隨即離去。警方受理後立即成立專案小組釐清事發經過，並積極擴大調閱附近道路監視器，追查可疑人之身分，10日凌晨2點多找到這名涉案人姓馬，今年52歲，紅色長髮、著西裝外套、白色襯衫等，9日上午搭乘永和區接駁公車前往，到達該社區大樓即將手持之咖啡潑灑於社區大樓磁磚，後搭乘計程車離去。
警方將嫌犯警察局訊問，馬嫌供稱9日行經該社區大樓門口時，隨意將手上咖啡潑灑於社區磁磚，不知道是蔡英文的住處，社區主委雖未提毀損告訴，警方認為馬嫌所為仍有刑法恐嚇危安犯嫌，全案依法函送新北地檢署偵辦。