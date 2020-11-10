美司法部長授權調查選舉舞弊　專家：擔憂政治因素介入

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美司法部長授權調查選舉舞弊　專家：擔憂政治因素介入

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-10 16:50:49

美國司法部長威廉巴爾
▲司法部長巴爾 9 日正式發布備忘錄，授權聯邦檢察官在選舉最後結果出爐前，追查投票違規行為。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選於台灣時間 8 日凌晨迎來較為明朗的結果，包括《路透社》、《美聯社》、《 CNN 》及《福斯新聞》等媒體，相繼報導拜登取得超過 270 張選舉人票，當選成為第 46 屆美國總統，但川普至今尚未承認敗選，近 40 名共和黨國會議員日前聯合致函給司法部長巴爾（ William Barr ）要求調查選舉舞弊、開票透明度。司法部長巴爾 9 日正式發布備忘錄，授權聯邦檢察官在選舉最後結果出爐前，追查投票違規行為。
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司法部長巴爾發表備忘錄（ memo ），授權聯邦檢察官在各州確認計票結果之前，對可能潛在的選舉詐欺行為進行調查。但《美聯社》指出，目前尚未有證據表明存在此類違規行為。綜合外媒報導，由於美國選舉制度各州有所差異，詐欺的行為（包括郵寄選票）實際上極為罕見。兩黨的州務卿，包括內華達州、賓夕法尼亞州和喬治亞州等關鍵搖擺州，目前都認為投票程序公平，沒有發現舞弊的證據。
司法部長的備忘錄可能與該部門長期以來的政策有所抵觸，司法部的旨意在於防止選舉遭到不適當的破壞，而損失完整性。根據 2017 年司法部門對於選舉犯罪的手冊，在選舉結束以前，通常不該以公開點票的方式處理選舉詐欺行為。
選舉專家特別關注在這個時間點司法部長的舉動，加州大學爾灣分校（ University of California at Irvine ）選舉法規專家哈森（ Rick Hasen ）擔憂，去年巴爾就曾對《 CNN 》記者布利策（ Wolf Blitzer ）提出有關選舉詐欺行為的錯誤指控，巴爾此時介入選舉可能是出於政治因素。
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