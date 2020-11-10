盧秀燕戴爆炸獅子頭跑行程　陳世凱：愛棒球還是蹭棒球？

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盧秀燕戴爆炸獅子頭跑行程　陳世凱：愛棒球還是蹭棒球？

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-10 18:00:00

陳世凱質疑盧秀燕是愛棒球、還是蹭棒球？
▲民進黨團總召陳世凱在臉書PO文指出，盧秀燕市長，您知道「台中城市棒球隊」薪水又快發不出來了嗎？(圖／翻攝陳世凱臉書2020.11.10)
中華職棒台灣大賽剛落幕，台中市長盧秀燕兌現和副總統賴清德的賭注，盧今(10) 日願睹服輸戴著爆炸獅子頭跑行程的承諾市議會民進黨團總召陳世凱在臉書PO文指出，盧秀燕市長，您知道「台中城市棒球隊」薪水又快發不出來了嗎？質疑盧秀燕是愛棒球、還是蹭棒球？
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陳世凱在臉書指出，台灣職棒台灣大賽剛落幕，在大賽期間，盧秀燕罕見大動作支持棒球，也許很多人會酸她是一日球迷，但有一市之長願意關心棒球運動都是好事，不過，盧秀燕市長，當你在台灣大賽熱度最高的時刻為棒球搖旗吶喊，甚至不惜代價喊話賴清德副總統對賭，當你兌現台中地主兄弟落敗的承諾時，不知道您是否知道「台中城市棒球隊」在您手中解散重組後，又再度面臨斷炊解散的危機嗎？
陳世凱說，當妳蹭完職棒之後，也不要忘記台中市的「根」，在盧秀燕市長任內，過去穩定發展的「城市棒球隊」再度岌岌可危，時常這個月湊出薪水發，下個月又繼續找錢，讓這些球員們必須一而再面對這樣的生存壓力。盧市長，這是愛棒球還是蹭棒球，所有球迷都在看。
運動局回應，為提高台中市棒球競技實力，市府積極推動台中市社會甲組棒球帶動基層發展，市府持續支持台中市成棒隊辦理組訓、參賽及協助台中市各級棒球推廣，該局今年依相關程序撥付補助球隊組訓計畫經費，球團亦已如期撥付球員薪資。
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