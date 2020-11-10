盧秀燕戴爆炸獅子頭跑行程 陳世凱：愛棒球還是蹭棒球？
盧秀燕戴爆炸獅子頭跑行程 陳世凱：愛棒球還是蹭棒球？
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-10 18:00:00
中華職棒台灣大賽剛落幕，台中市長盧秀燕兌現和副總統賴清德的賭注，盧今(10) 日願睹服輸戴著爆炸獅子頭跑行程的承諾﹔市議會民進黨團總召陳世凱在臉書PO文指出，盧秀燕市長，您知道「台中城市棒球隊」薪水又快發不出來了嗎？質疑盧秀燕是愛棒球、還是蹭棒球？
陳世凱在臉書指出，台灣職棒台灣大賽剛落幕，在大賽期間，盧秀燕罕見大動作支持棒球，也許很多人會酸她是一日球迷，但有一市之長願意關心棒球運動都是好事，不過，盧秀燕市長，當你在台灣大賽熱度最高的時刻為棒球搖旗吶喊，甚至不惜代價喊話賴清德副總統對賭，當你兌現台中地主兄弟落敗的承諾時，不知道您是否知道「台中城市棒球隊」在您手中解散重組後，又再度面臨斷炊解散的危機嗎？陳世凱說，當妳蹭完職棒之後，也不要忘記台中市的「根」，在盧秀燕市長任內，過去穩定發展的「城市棒球隊」再度岌岌可危，時常這個月湊出薪水發，下個月又繼續找錢，讓這些球員們必須一而再面對這樣的生存壓力。盧市長，這是愛棒球還是蹭棒球，所有球迷都在看。運動局回應，為提高台中市棒球競技實力，市府積極推動台中市社會甲組棒球帶動基層發展，市府持續支持台中市成棒隊辦理組訓、參賽及協助台中市各級棒球推廣，該局今年依相關程序撥付補助球隊組訓計畫經費，球團亦已如期撥付球員薪資。