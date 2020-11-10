白宮又爆群聚感染？川普大選「法律戰」律師也確診
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-10 17:35:25
美國《紐約時報》今（ 10 ）日報導，大選投票日（ 3 ）於白宮舉行的大選之夜，至少有 3 名參加者確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ）包括房屋及城市發展部長卡森（ Ben Carson ）、白宮幕僚長梅多斯（ Mark Meadows ） 以及川普的新顧問律師波西（ David Bossie ）。
《紐約時報》10 日報導，投票日當晚有數百人在白宮東廳參與派對，一同觀看數小時的開票過程，許多人並未配戴口罩。美國總統大選於台灣時間 8 日凌晨多家媒體報導，民主黨候選人拜登取得逾 270 張選舉人票，當選為美國第 46 屆總統，但現任總統川普至今尚未承認敗選，川普私人律師朱利安尼（ Rudy Giuliani ）稱可能會在 10 多個州提起訴訟，9 日已對賓州要求法院頒發緊急禁令，阻止州政府發出拜登的勝選證明。《路透社》引述知情人士報導，川普幾天前在交代發動選舉「法律戰」的競選顧問兼律師，波西對病毒的檢測結果呈陽性，已經開始在家進行隔離，波西在川普競選連任失利後，將參與操盤對關鍵州的法律訴訟。《 CNBC 》指出，播西的診斷一開始並未揭露，一位知情人士透露，波西因為無法繼續在競選總部、白宮橢圓辦公室工作，因此不再是挑戰選舉決策團隊的一員。
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