賞花不用出國　新社花海「美得不得了」

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賞花不用出國　新社花海「美得不得了」

記者柳榮俊/台中台中報導

calendar_today2020-11-10 22:00:00

賞花不用出國　新社花海「美得不得了」
▲新社花海暨台中國際花毯節11月14日至12月6日登場(圖／觀旅局提供2020.11.10)
新社花海暨台中國際花毯節11月14日至12月6日登場，運用花卉打造大型迷宮，另設有「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」4大主題及農特產品行銷區，超過30公頃的花海結合10米高的紅心皇后，讓遊客宛如愛麗絲夢遊仙境市長盧秀燕表示，新社花海暨花毯節堪稱台灣版的普羅旺斯，讓大家不用出國就能欣賞最美風景。
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台中市政府今(10)日於市政大樓舉行市政會議，農業局長蔡精強進行「2020新社花海暨農特產品行銷規劃」，蔡精強說，行政院農業委員會種苗改良繁殖場設置花海近30公頃，規劃「百合花展館」、「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」4大主題，市府也特別規劃「台中市農特產品行銷區」，設126個攤位，其中有機、產銷履歷、花卉、咖啡、茶及酒展示區20個攤位；生鮮、加工農產品區設70個攤位販售當季農產品，以及農村家政美食區36個攤位販售田媽媽、農會家政班道地美食。
另外，觀旅局長林筱淇也進行「2020台中國際花毯節-愛麗絲花境探險」專案報告指出，台中國際花毯節占地1.8公頃、使用10款花種、近25萬株花草打造，今年主題為「愛麗絲的花境探險」，運用花卉打造大型迷宮，10米高紅心皇后將成為打卡亮點，預估全台各地將有250萬人次到訪，更與30家民宿業者合作推出住房優惠專案，提升觀光效益。

盧秀燕提到，今年新社花海與台中國際花毯節分別步入第15周年與第10周年，是定期舉辦的大型花卉活動，市府越辦越有經驗，除能發展農業經濟行銷台中山城外，更帶動山城基礎建設；此次感謝中央、農業局及觀旅局合作規劃，建設、交通、環保、警察、民政局及區公所協辦，歡迎民眾把握展期到台中遊玩。
此外，針對防疫措施，新社花海與台中國際花毯節均已規劃防疫計畫，工作人員與遊客進入展區一律戴口罩、熱門拍照點位規劃安全社交距離地面標示、展區入口量額溫、飲食區架設隔板；交通方面，建設局已將花海周邊道路，包括華豐街(興中街至華豐五街)、東湖街一段(興社街一段至新社區第四公墓)、東湖街二段(東湖街二段42號至東湖街二段28號)燙平工程提早於6日完工，讓大家開心賞花。
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