時代力量新任黨主席出爐！立委陳椒華接任
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-10 17:48:27｜update2020-11-10 18:10:22
時代力量今（10）日舉行第二屆決策委員會會議，會中決定推舉立法委員陳椒華接任時代力量黨主席一職，至於新任主席上任時間，將另行公告。
時代力量前任黨主席徐永明今年7月涉入收賄案後退黨，時代力量決策委員會8月5日總辭，期間黨主席由立委邱顯智暫代，新決策委員會於28日改選完成，並選出高鈺婷為新任黨主席，任期到2021年2月28日。但日前高鈺婷接連遭週刊爆料，高鈺婷隨時於11月3日在臉書發文指出，自己已向時代力量第2屆決策委員辭去黨主席職務，並強調她會以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜。
時代力量表示，今日下午經全體決策委員出席討論決議，推舉陳椒華委員接任黨主席。黨內會儘速完成黨主席交接事宜，新任主席正式上任時間將再另行公告。陳椒華曾任嘉南藥理大學食品科技系副教授，台灣環境保護聯盟前會長，是國內知名的環保運動人士，投入環保運動20多年，2017年4月15日，獲第14屆全國NGOs環境會議頒發「台灣環境保護終身成就獎」。2019年11月接受時代力量邀請，名列不分區立委第一名，2020年1月11日當選第十屆立法委員。