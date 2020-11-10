王浩宇造謠判賠40萬　罷王總部：遲來的正義

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王浩宇造謠判賠40萬　罷王總部：遲來的正義

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-11-10 18:13:44

王浩宇二審定讞
▲唐平榮表示，法院的判決給了他(王浩宇)一個教訓，也讓他冠上「法院認證的造謠議員」形象，可以說是「遲來的正義」。（圖／翻攝臉書「罷免王浩宇」）
桃園市議員王浩宇於2018年指控時代力量有黨工持有大量毒品，並從事運輸販售，還召開記者會嗆聲若沒有這回事他願意「退出政壇」，遭到指控的黨工林效先一狀告上法院，一審法官判決王浩宇必須賠償林效先25萬元並在四大報道歉，今（11）日上午十時高等法院二審宣判，王浩宇需賠償林效先40萬並於指定媒體道歉，此案定讞。
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罷王總部指出，遭到王浩宇指控的前時代力量黨工林效先，因爲此事被迫辭職，並在昨天於「罷王NEWS」直播時說出當時因為王浩宇的造謠抹黑，導致他失去工作還遭受到親人及旁人的指責與歧視，大家都認為他是一個販毒的人，造成他心理非常大的負擔，甚至想過負面的念頭，後來為了捍衛自身名譽，決定訴諸法律，告王浩宇損害名譽並求償，今天二審定讞，王浩宇需賠償林效先40萬並於指定媒體道歉。
罷免王浩宇發起人唐平榮表示，王浩宇在網路和媒體上造謠抹黑已經肆無忌憚，他認為只要掌握媒體話語權和聲量，造謠抹黑也沒人能夠治得了他，確實，之前有許多受害的苦主最後一樣拿他沒辦法，但這次，法院的判決給了他一個教訓，也讓他冠上「法院認證的造謠議員」形象，可以說是「遲來的正義」。

罷王總部執行長邱仁德說，王浩宇的惡劣行為，為了攻擊政敵無所不用其極，不只傷害被害人，也損害中壢人的名聲，他雖然有公開說他會「退出政壇」，但以他的品行絕對會硬拗，所以我們中壢人一定要用罷免投票讓他「信守承諾」！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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