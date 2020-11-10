蘇貞昌13日可赴立法院報告「台美新局勢」

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「我要公開譴責蔣萬安，這是什麼理由？」民進黨團總召柯建銘痛批，蔣萬安是衛環委會召委，卻只拿美豬、美牛議題發揮，民進黨也同意審查了，目前朝野在各委員會都有召委，唯獨蔣萬安不排審中央總預算，好像他為了選舉對抗陳時中，「國民黨怎麼變得如此？實在是哀哉、痛哉、悲哉！」
柯建銘表示，立法院是大家的，不能剝奪其他人質詢權，從9/14開始協商、18日開議，林為洲就要求先針對美豬專案報告，民進黨一口答應，也打破過去紀錄，開議就進行專案報告，沒想到9/22卻突然變天，國民黨要求蘇貞昌先道歉再上台，國民黨走到今天，都一直要求道歉，理由就是不滿9/18蘇貞昌反質詢蔣萬安，直呼「這是什麼道理？」
林為洲則說，民進黨批評國民黨非理性抗爭、國家空轉、社會動盪，但相較民進黨過去反美牛的力道，「國民黨恐怕做得還不夠」，他強調，總預算報告、前瞻預算、紓困預算都先處理，各委員會也都沒有停，立法院還是照常運作，他強調，總質詢是每個委員的權利，兩全其美的方式，就是國民黨的訴求要得到具體回應，讓兩邊達到平衡。
民眾黨團立委蔡璧如則提議，美國大選變天，面對國際情勢，有必要讓蘇貞昌進行專案報告，也給國民黨團一個台階下，在專案報告結束後便可進行總質詢。
經過一個多小時的協商，朝野針對萊劑新增貨號的部分仍沒有共識，最後游錫堃裁示，13日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出有關因應台美中新關係及台美經貿談判專案報告，並備質詢；17日邀請行政院長率同各部會首長列席施政報告並備質詢。不過林為洲最後表示，行政院來專案報告，但施政報告還是繼續杯葛。