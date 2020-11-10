雙11平均網購預算破萬元！這優惠手段最吸引消費者

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而根據調查，網友青睞的雙11購物平台依序為蝦皮購物（45.9%）、momo（30.9%）、PChome（30%）、Yahoo（22%）與淘寶/天貓（12.3%）；男性第二首選平台為PChome，女性為momo。至於選取這些購物平台的前五大因素，則分耶依序為「價格便宜（60.6%）」、「商品種類齊全（39.1%）」、「網路購物金回饋（34.8%）」、「物流配送快速（30%）」與「平台介面好用度（20.1%）」，其中，物流配送較2019年上升近5%，購物金回饋比例雖略微下降，仍為選擇平台的重要因素。
資策會在調查中發現，「免運活動」仍然是最為吸引消費者的促銷手段，佔了促銷活動吸引力58%，比例較2019年上升11.2%，其他分別為銀行信用卡優惠（40.8%）、與雙11有關的諧音促銷（32%）、網路限量/特惠/首賣活動（28.5%）與滿額贈購物金（26.9%）。男性消費者更在乎銀行信用卡優惠，而女性則更注重免運活動。
此外，前五大網友購物品項依序為「3C家電（33.4%）」、「日常用品（29.4%）」、「服飾配件（18.1%）」、「食品保健（15.3%）」與「美容保養（14.6%）」，資策會產業分析師陳冠文指出，日常用品比例相較2019年微幅上漲3.5%，加上疫情帶動消費者的健康意識抬頭，更養成消費者穩定的線上購物習慣。
在雙11檔期的網購預算中，資策會發現台灣網友預算平均為新台幣10,350元，有6成網友消費預算在7,000元之內，最大多數網友（32%）消費預算落在1,000到4,000元區間，另有28%高消費族群的網購預算超過10,000元。
產業分析師陳冠文表示，消費者對於雙11已產生類似於百貨周年慶的普遍認知，雙11發展至今已跳脫電商平台節日，擴展至品牌專賣、外送、住房等線上通路業者，甚至線下通路業者，如品牌專賣、量販、超商、超市等，未來雙11效應會更快速直接的影響更多跨產業業者。