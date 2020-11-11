全台超過50家酒吧串連　光棍節脫單就靠它

▲全台超過50家燈光美、氣氛佳的酒吧，讓你在這個日子單身不孤單。（圖／資料照片）

1111光棍節到來，想好今年該如何脫單了嗎？不管是添置新行頭，還是到戶外走走，想必都是脫單的好方法！有酒商推出限量調酒活動，不管是單身好友們一起聚會取暖，或是讓想要尋找機會的你，都有一個推不掉的好理由。這次業者大規模串聯全台超過50家燈光美、氣氛佳的酒吧，讓你在這個日子單身不孤單。

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由於1111的來由有各種說法，這是一個原先流行於中國大陸一個非官方傳統的節日，只是時至今日，已成為電商平台業者的最大檔期。據資料顯示，光棍節其實又名「脫光節」，就是指「脫離光棍單身」的節日。在這天，每個人都可以用自己的方式來慶祝、約會或是盡情購物。而Monkey Shoulder三隻猴子三重麥芽威士忌，集結北中南超過50家酒吧，特別推出限時限量「我的場子！就喝猴子！」活動，可以盡情享受以調酒的方式，度過這個值得慶祝的節日。

在這超過50家的酒吧中，不乏有許多以調酒聞名的名店，如調酒界的南霸天T.C.R.C，不僅是亞洲 TOP50的最佳酒吧外，各種主題、風格的空間，總能讓想放鬆的男女新貴可以盡情陶醉一番。而INDULGE Bistro 實驗創新餐酒館，更是連年以特色調酒以及創意餐食，在2017到2020年間都穩居最佳酒吧的2到5名，每到營業時間，就可以看到不少穿著打扮入時的酒客魚貫而入。





想趁機擺脫單身又苦無對策，現在只要到Accupass活動通網站購票，就能在11月底前，到全台超過50家酒吧兌換三隻猴子限量特調，甚至在部分的指定酒吧中，還有機會品嚐到用「煙燻猴子」為基底的隱藏版特調，還不趁著光棍節讓三隻猴子威士忌請你喝一杯「脫單酒」吧！