台灣參與WHA無望 柯文哲籲中國：別讓政治凌駕健康之上
台灣參與WHA無望 柯文哲籲中國：別讓政治凌駕健康之上
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-10 18:46:38
世界衛生大會（WHA）從9日至14日復會，而在中國大陸強力打壓下，台灣參與會議的提案未能列入大會討論。而外交部與衛福部方面，則改以線上會議的方式，與各國學者及專家討論相關議題，並積極爭取參與世界衛生組織（WHO）的相關活動與會議。對此台北市長柯文哲今天（10日）也在臉書上PO文抨擊中國大陸，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應該互助、齊心抗疫，而非製造障礙。
柯文哲在臉書上先以「Health for all.」作為開頭，表示「這是世界衛生組織憲章所楬櫫的精神與目標，健康是基本人權；沒有任何人、任何國家應被排除在外。」柯文哲說，臺灣過去曾以觀察員身分參與世衛大會，分享我們對禽流感、流行病的防治經驗，對全球健康做出實際貢獻，「如今新冠肺炎疫情嚴峻，很多人正命懸一線，我們希望能更即時快速的分享此次臺灣防堵疫病的成功模式，搶救更多珍貴性命」。柯文哲強調，身為首都的市長，身為一位醫師，「我要呼籲中國，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應該互助、齊心抗疫，而非製造障礙。」柯文哲說，「追求健康平權是普世價值，更是全球社會共同利益之所在。臺灣不應該被阻擋在世衛門外。『健康無國界，真理無疆界』。」而在下午進入議會進行市政總質詢時，表示這是普世價值，是對中國大陸的呼籲，十面埋伏應該網開一面，全面封殺就太沒有善意。像進WHA連這種都封殺，會很難對台灣人民交代。