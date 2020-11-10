和尚買彩券中頭獎！發願助窮苦 「好心沒好報」下場曝光
和尚買彩券中頭獎！發願助窮苦 「好心沒好報」下場曝光
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-10 18:55:04
不知道該說是「好心沒好報」嗎？泰國一位和尚買彩券中了頭獎，共獲得1800萬泰銖的獎金、約1685萬台幣，他開心之餘宣佈要撥一筆錢給有需要的窮苦民眾，結果消息曝光卻引來大批人向寺廟要錢，最終不堪其擾的和尚只好選擇離開，更遭到不少批評。
據泰媒《Bangkok Jack News》報導，泰國和尚沙馬祖（Montri Samajjo）是暖武里府一間寺廟的和尚，有一天在寺廟附近兜售彩券的小販找上他，聲稱自己急需用錢，希望他幫忙把剩下的彩券都買走。於是好心的沙馬祖便向數位僧人借錢把彩券全部買下。本來就當作是助人一把，沙馬祖也沒多想。結果沙馬祖透露，在開獎前夕他夢到自己摸了一口舊棺材，想不到對獎後發現買來的彩券竟然中了頭獎，總共獲得1800萬泰銖的獎金。
沙馬祖先給自己的3個養子各100萬泰銖，然後又捐給寺廟一筆錢，接著把剩下的錢存下來，聲稱將用這些錢來幫助有需要的窮苦民眾。想不到沙馬祖中獎的事被媒體曝光後，引來大批民眾去寺廟「要錢」，紛紛高呼自己就是需要幫忙的窮苦民眾，希望沙馬祖慷慨解囊。絡繹不絕的民眾打擾了寺廟原本寧靜的生活，且沙馬祖也無法來者不拒全數給錢，更不知這些民眾到底是否需要幫助。也有民眾開始批評沙馬祖，認為和尚本不應該買彩券。最後沙馬祖只好選擇離開待了7年的暖武里府，該寺廟的其他和尚也向當地民眾喊話，強調沙馬祖已經走了，請大家別再來要錢了。（編輯：倪浩軒）