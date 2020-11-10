影／曾經叛逆　許世宗翻轉成「鮮」師

彰化縣田中鎮達德商工電機科老師許世宗，今年以「生活水電‧居家教室‧學以致用」為主題，獲得教育部高級中等學校創新教學獎，評選榮獲「技術型高中-銀質獎」，許世宗將電機知識帶入家庭，讓家裡變成教室，設計勾稽表讓學生回家與家長、共同搜尋家中故障毀損的水電設備。

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▲許世宗說，課本上教的都是最基本的知識，但是實際走出校園，才知道真正操作上的困難。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲許世宗說，課本上教的都是最基本的知識，但是實際走出校園，才知道真正操作上的困難。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

許世宗說，課本上教的都是最基本的知識，但是實際走出校園，才知道真正操作上的困難，在這次創新教學過程運作中，將學習與生活結合，發現到學生喜愛實習課，更對操作技能實作特別有興趣，也提升對日常生活中實務經驗，而且在這次「居家教室教學」家長更看到學生在校所學，即可運用在家裡生活當中，感到肯定！

▲許世宗將電機知識帶入家庭，讓家裡變成教室，設計勾稽表讓學生回家與家長、共同搜尋家中故障毀損的水電設備。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲許世宗將電機知識帶入家庭，讓家裡變成教室，設計勾稽表讓學生回家與家長、共同搜尋家中故障毀損的水電設備。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

電機科學生自發的需求「老師！我住的環境安全嗎？」，引發許世宗教案的發展開始，把學生家裡變成教室，設計勾稽表進行居家配線大體檢，讓學生回家與家長共同搜尋家裡亦故障損壞水電設備，並拍照記錄及照片上傳Facebook臉書社團平台先行討論，教師將學生問題統整，再回課堂中討論教學，透過假日家訪進行實境教學與學生家長共同學習，親子共學教育。

▲這次「居家教室教學」家長更看到學生在校所學，即可運用在家裡生活當中，感到肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲這次「居家教室教學」家長更看到學生在校所學，即可運用在家裡生活當中，感到肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

電機科三年乙班學生鄭為豪說，經過老師創新課程，讓我們把課本上教的基本的知識，融入居家實境學習，還有拍攝教學影片讓我們自主學習，更帶領我們至社區營造及獨居老人服務等等教學，讓我喜愛上課，目前已取得丙級自來水配管﹙水匠﹚、丙級室內配線共2張證照，現階段在為乙級室內配線而努力取證。

達德商工校長許維純說，高中時同為達德商工學生的許世宗較為叛逆，多虧當時的老師黃麗玲讓他改變，在高中3年內一共考取9張證照，畢業後選擇在學校服務，至今已經超過20個年頭，許世宗說，能得到肯定相當開心，但這份獎項是屬於所有幫助過他的老師，及努力學習的學生的。