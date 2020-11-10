縣長總質詢綠議員請來媽祖神像　藍與在野聯盟批作秀

我是廣告 請繼續往下閱讀
林麗提出很多與媽祖相關的資訊，包括，媽祖的由來、媽祖是經由哪個海域來台灣？大媽、二媽、三媽各是代表什麼意思等，她要縣長林姿妙逐一回答，由於質詢方式很像老師在問小學生，因此，林姿妙數度以「請議員指教」回應。而林麗質詢完畢之後，還回到座位上擺出質詢架式供媒體拍照。
對於林麗將神像請到議事廳，多位國民黨及在野問政聯盟議員不表認同。無黨籍議員黃定和表示，請媽祖是很神聖的事情，一般去廟宇請神明、請媽祖都要擊鼓鳴金以示尊重，都要很謹慎，也都有人在旁護持。黃定和說，今天將媽祖請到議會來是非常不尊重，第一、今天媽祖是坐在書本上，照理說，應該要用天公金、福金或大的壽金供馬祖坐，這樣才是尊重。另外，媽祖請過來信眾也要在一旁護持，而不是需要的時候在一旁，有事就走開。
國民黨議員莊淑如表示，今天有議員將媽祖神像請到議事廳，不知是個人政治秀還是真有虔誠的心想探討蘭陽媽祖文化節，她說，虔誠的心是向善的循環，這些都可以從蘭陽媽祖文化節當中看到。
國民黨議員黃琤婷表示，今天有議員請媽祖到議事廳質詢，很像「媽祖小學堂」，而且是漏洞百出的「媽祖小學堂」，因為這位議員所提的很多問題，連她自己都不知道答案。黃琤婷批評這位議員並不是要凸顯一個議題，而是個人政治上的做秀。黃琤婷說，如果今天是夠虔誠的信仰，應該不會這麼草率的將媽祖請到這個地方。黃琤婷同時也建議議會，未來請神尊到議會應該有一套標準流程，像今天請媽祖到議會，雖然有插香，但香竟然沒有點燃，這是非常非常不尊敬的行為。